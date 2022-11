OM : Toujours un gros point d’interrogation sur le premier match de Coupe de France !

L’Olympique de Marseille va affronter le Hyères FC en janvier prochain. Pour le moment, il y a toujours un gros point d’interrogation concernant le lieu de la rencontre de Coupe de France.

Depuis ce lundi soir, l’Olympique de Marseille connaît son adversaire en Coupe de France ! Il s’agira du Hyères FC, présidé par Mourad Boudjellal. L’ancien dirigeant du Racing Club de Toulon en rugby est désormais dans le football, en National 2. Le président souhaiterait accueillir l’OM dans le Var et envisagerait même, selon La Provence, de jouer la rencontre au Stade Mayol, configuré pour recevoir des rencontres de rugby. Boudjellal aurait même l’accord du Maire de Toulon, propriétaire du stade. Cependant, ce serait « du suicide » d’organiser cette rencontre dans cette enceinte d’après Alain Revello qui a été interrogé par La Provence.

Il faudrait 500 vigiles pour empêcher les gens d’entrer sur le terrain — Revello

« Pour moi, matériellement, c’est impossible. Le stade a été reconfiguré pour le rugby. Il n’y a plus de grillages, plus de protections. Il faudrait 500 vigiles pour empêcher les gens d’entrer sur le terrain. Vous pouvez franchir le mur en béton pour aller sur la pelouse sans problème. Si la Fédé décide de programmer ce match-là à Mayol, c’est du suicide ! Pourquoi ne pas jouer à Bon Rencontre ? » Alain Revello – Source : La Provence (24/11/22)

Ça va être l’événement de l’année — Boudjellal

Après avoir tenté de racheter l’Olympique de Marseille avec l’homme d’affaires tunisien Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal a pris la présidence du Hyères FC dans le Var. Il affrontera donc l’OM au début de l’année 2023 ! Dans un entretien accordé à Var Matin, il a qualifié cet évènement « d’unique » et semble avoir hâte d’affronter les Marseillais.

