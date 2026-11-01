Amine Gouiri a pesé sur les deux buts de l’OM lors de la victoire contre Toulouse (2-0). Passeur pour Amine Harit puis buteur, l’attaquant algérien a donné de l’efficacité au début de rencontre marseillais.

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Au Vélodrome, Gouiri a d’abord fait jouer son partenaire. Dès les premières minutes, son service a permis à Harit de battre Guillaume Restes d’un extérieur du pied droit. Marseille avait trouvé l’ouverture rapidement, mais devait déjà répondre aux premières attaques toulousaines. De Lange s’est notamment interposé devant Jörgensen. L’OM a ensuite perdu Emerson, remplacé par Ulisses Garcia à la 19e minute. Six minutes plus tard, Gouiri a exploité un ballon transmis de la tête par Paixão pour inscrire le deuxième but d’une frappe croisée.

L’attaquant est resté une solution dans les mouvements marseillais, puis dans les transitions lorsque Toulouse a pris davantage le ballon. L’OM n’a pas marqué de troisième but et a dû compter sur De Lange pour empêcher les visiteurs de revenir. Les Toulousains ont également vu deux réalisations annulées pour hors-jeu. Gouiri a poursuivi ses efforts jusqu’à son remplacement par Neal Maupay à la 87e minute, alors que les Marseillais cherchaient à préserver un avantage acquis grâce à leurs deux premières réussites.

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La note FCM de Amine Gouiri : 7,5/10

Son appréciation

Gouiri a apporté ce qui compte dans les zones décisives : une passe donnée au bon moment et une finition maîtrisée. Sa disponibilité a aussi facilité les échanges offensifs, au-delà de ces deux actions. Il a continué à proposer des solutions alors que l’OM disposait de moins de ballons après la pause. Une prestation complète, dans laquelle son influence sur le score tient une place centrale.

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