Tochukwu Nnadi a contribué à la victoire de l’OM contre Toulouse (2-0) par son activité à la récupération. Pour sa deuxième titularisation consécutive, le milieu nigérian s’est illustré dans la construction du premier but et sur une intervention défensive importante.

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L’entame marseillaise a aussi été celle de Nnadi. Sa récupération a participé à l’action qui a conduit Gouiri à servir Harit pour l’ouverture du score. Marseille avait frappé rapidement, mais Toulouse a répondu en se procurant des situations dangereuses. Le milieu nigérian est intervenu de la tête devant Tengstedt à la 12e minute, tandis que De Lange devait lui aussi s’employer. Après la sortie sur blessure d’Emerson, Gouiri a porté le score à 2-0 à la 25e minute, à la suite d’une transmission de Paixão.

La seconde période a demandé davantage de travail défensif aux Marseillais. Toulouse a installé sa pression, obligeant De Lange à multiplier les interventions et l’entrejeu olympien à protéger sa défense. Nnadi a poursuivi son match dans ce contexte moins favorable à la conservation du ballon. Deux buts toulousains ont été annulés pour hors-jeu, laissant intact l’avantage marseillais. Le Nigérian a finalement été remplacé par Angel Gomes à la 87e minute, dans les derniers changements destinés à accompagner la fin de rencontre.

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La note FCM de Tochukwu Nnadi : 6,5/10

Son appréciation

Nnadi a apporté de la présence dans les duels et à la récupération. Son intervention au départ du premier but et son sauvetage de la tête ont donné un poids concret à cette activité. La seconde période a été plus difficile pour l’ensemble du milieu marseillais, sans effacer son travail. Il confirme sa capacité à contribuer dans les deux sens, avec une prestation utile avant tout par son engagement et ses interventions.

Les notes des médias

Média Note Appréciation
L’Équipe 6/10 Huit duels gagnés sur douze, cinq récupérations et deux interventions importantes dès l’entame.
Maxifoot 6,5/10 Volume de travail conséquent ; maîtrise moins nette sous la pression après la pause.
Foot Mercato 6/10 Pressing productif, intervention de la tête et solidité dans les duels.
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