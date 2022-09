OM : Le premier bilan contrasté des 8 joueurs prêtés

L’OM a accueilli plusieurs joueurs en prêt cet été mais en a aussi fait partir certains. Où en sont les joueurs prêtés par le club aujourd’hui ?

Actuellement huit joueurs sont prêtés par l’Olympique de Marseille. Si certains joueurs comme Kévin Strootman ou Luis Henrique ne reviendront plus au club, d’autres comme Jordan Amavi, Pol Lirola ou Konrad de la Fuente pourraient effectuer leur retour une fois leurs prêts terminés. L’avenir d’Arkadiusz Milik est toujours incertain.

Ils s’éclatent loin de l’OM

Parmi tous les joueurs prêtés par l’OM, Arkadiusz Milik est sans doute celui qui réussit le mieux. Auteur de trois buts depuis son arrivée à la Juventus alors qu’il n’a débuté que la moitié des rencontres, le buteur Polonais aurait convaincu les dirigeants Turinois de l’acheter définitivement l’été prochain. Nemanja Radonjic a lui aussi rapidement séduit du côté du Torino. Auteur d’un début de saison spectaculaire avec plusieurs réalisations en matchs amicaux, en coupe et en championnat, l’attaquant Serbe marque le pas depuis quelques matchs. À l’image de son équipe, il s’essouffle avec une sortie avant l’heure de jeu lors de la dernière rencontre et quelques matchs commencés sur le banc des remplaçants.

✈🇮🇹 La Juventus pourrait bien acheter Arek Milik 🇵🇱 à l’issue de la saison prochaine. Les dirigeants italiens sont convaincus à l’idée de le recruter définitivement pour les prochaines saisons. 💶 Le transfert avoisinerait les 10,7 M€. #TeamOM | #MercatOM (@cmdotcom) pic.twitter.com/5fL5g8dqwn — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 20, 2022

Ils ne reviendront pas

Prêté à Botafogo, Luis Henrique ne devrait plus porter le maillot de l’OM. L’option d’achat fixé dans le prêt du brésilien est « quasiment obligatoire ». Titulaire une seule fois avec son club depuis son arrivée, il a ensuite enchaîné les entrées en jeu sans peser sur les rencontres avant de retrouver le banc de touche lors des trois derniers matchs de Botafogo. À l’instar d’Henrique, Strootman ne jouera plus à l’OM. En fin de contrat en juin prochain, il se contente pour l’instant d’un rôle de remplaçant au Genoa.

Ils devraient revenir au club

Prêté cette saison à l’Olympiakos, Konrad De la Fuente peine à convaincre en Grèce. Les supporters du club lui reprochent ses gros ratés lors de plusieurs rencontres de championnat. L’ailier Américain n’a pas été inscrit dans le groupe pour participer à la Ligue Europa et n’a pas été retenu pour le dernier match de championnat. On voit mal le club du Pirée lever l’option d’achat de 4 millions pour De la Fuente tout comme Elche avec Pol Lirola qui peine à convaincre en Espagne. Peu utilisé par son entraîneur, le défenseur Espagnol doit se contenter de bout de match et ne devrait pas s’éterniser à Elche. Jordan Amavi et Oussama Targhaline, respectivement prêté à Getafe et Antalyaspor, devraient eux aussi revenir à l’OM à la fin de leurs prêts.