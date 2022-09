OM : Touré, Bakambu et Dieng pas retenus dans le groupe pour la Ligue des Champions !

Le site officiel de la Ligue des Champions a communiqué le groupe de l’Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions. Pour rappel, le club marseillais a dû enregistrer moins de joueurs pour la phase de poules en raison des sanctions de l’UEFA liées au fair-play financier. Il y a trois gros absents : Cédric Bakambu, Isaak Touré et Bamba Dieng…

Voici le groupe communiqué par l’UEFA :

𝐆ardiens : Pau López, Ruben Blanco

𝐃éfenseurs : Eric Bailly, Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Issa Kaboré, Sead Kolasinac, Chancel Mbemba, Nuno Tavares

𝐌ilieux : Gerson, Mattéo Guendouzi, Pape Gueye, Amine Harit, Valentin Rongier, Jordan Veretout

𝐀ttaquants : Dimitri Payet, Alexis Sánchez, Luis Suárez, Cengiz Ünder

🔹La liste des joueurs de l’OM en Ligue des champions : 𝐆 : López, Blanco 𝐃 : Bailly, Balerdi, Clauss, Gigot, Kaboré, Kolasinac, Mbemba, Tavares 𝐌 : Gerson, Guendouzi, Gueye, Harit, Rongier, Veretout 𝐀 : Payet, Sánchez, Suárez, Ünder#TeamOM pic.twitter.com/6dwPlC0zOd — MercatOM (@Mercat_OM) September 4, 2022

Kolasinac : « On est prêts pour la Ligue des Champions ! »

La réaction du défenseur de l’OM Sead Kolasinac au micro de Prime Video au terme de la victoire de l’Olympique de Marseille face à Auxerre (0-2) ce samedi après-midi à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1.

« On voulait vraiment gagner ce match, et l’on savait que cela allait être très difficile ici. On a bien joué en première période mais pas en seconde pour être honnête. On a failli concédé un but mais au finale c’est nous qui avons marqué en fin de match. On est très heureux avec ces trois points. On était pas heureux avec ce qu’il s’est passé en deuxième mi-temps, on n’a pas été bon dans les duels notamment. On doit faire mieux, on doit contrôler le match pendant 90 minutes pour ne pas avoir trop de difficultés. Mais je suis quand plutôt content, on est prêts pour la Ligue des champions. » Sead Kolasinac – Source Prime Video (03/09/2022)