OM : Une réunion extrêmement tendue entre les groupes de supporters et Longoria !

Le match nul entre l’Olympique de Marseille et Toulouse (0-0) au stade Vélodrome hier soir a laissé des traces entre les supporters et les dirigeants du club marseillais. Une réunion a eu lieu ce lundi en fin de journée à la Commanderie. Lors de cette réunion, certains leaders de groupes de supporters ont exprimé leur mécontentement envers les dirigeants de l’OM et ont même demandé leur démission…

Le torchon brûle entre Longoria, sa garde rapprochée et les groupes de supporters marseillais. Ces derniers reprochent notamment à l’état major espagnol sa gestion du dernier mercato, le choix de l’entraîneur, Marcelino et le jeu proposé par son équipe.

La réunion, planifiée depuis longtemps, s’est tenue ce lundi. Les dirigeants marseillais ont ainsi dû faire face à la colère des supporters olympiens après le match nul 0-0 contre Toulouse en Ligue 1.

Alors que des tensions se sont développées autour du style de jeu de Marcelino et des performances de certaines recrues, une confrontation directe a eu lieu en fin de journée au centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus entre les leaders influents des associations de supporters et les dirigeants de l’OM. Selon les informations de RMC Sport, l’atmosphère était extrêmement tendue.

« Il n’y a pas d’évolution, dans le jeu au fil des matchs » #OM #TeamOM pic.twitter.com/JnbcgeBvpz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 18, 2023

Longoria et ses hommes priés de faire leurs valises?

Pablo Longoria, Javier Ribalta (directeur du football), Stéphane Tessier (directeur financier) et Pedro Iriondo (directeur général) étaient présents.

La gestion du mercato estival avec les départs de Payet, Guendouzi, Sanchez des joueurs particulièrement apprécié des supporters a notamment été au cœur de débats houleux. Le jeu proposé par Marcelino également : « On ne voit pas de ballon, a-t-il été lancé. On a honte. Vous ne nous respectez pas, » ont-il expliqué aux dirigeants rapporte ainsi rmcsport.fr.

Le rendez-vous a finalement été visiblement expéditif. Les supporters y ont mis un terme très rapidement et sèchement après ces éclats de voix. Des représentants de supporters auraient même demandé aux dirigeants présents de vite « faire leurs valises et de démissionner ».