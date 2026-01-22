OM : Traoré, encore trop léger pour un gros match de Ligue des Champions…

L’OM s’est incliné 0-3 face à Liverpool ce mercredi dans un stade Vélodrome bouillant. Malgré un adversaire de haut niveau, les Marseillais peuvent regretter leur manque d’intensité, de vitesse et de justesse technique… Voici la note et l’appréciation d’Hamed Traoré lors de cette rencontre disputée à Marseille.

Dominateur d’entrée, Liverpool impose un pressing haut et constant qui gêne fortement la relance marseillaise dès les premières minutes. L’OM tente de répondre en contre, notamment par Greenwood et Gouiri, mais se heurte à une défense anglaise bien en place et à un Alisson vigilant. Les Reds se montrent rapidement dangereux, avec des situations pour Mac Allister (19e) puis Salah (40e), tandis qu’Ekitiké voit un premier but logiquement refusé pour hors-jeu (24e). Marseille souffre dans les transmissions et concède plusieurs ballons dans des zones sensibles. Malgré quelques interventions défensives importantes, les Phocéens plient juste avant la pause. Sur un coup franc excentré, Dominik Szoboszlai trompe Rulli d’un tir rasant sous le mur (45e+1). Liverpool rentre aux vestiaires avec un avantage mérité (1-0), après une première période globalement maîtrisée.

UN OM trop timide ! Liverpool efficace !

Au retour des vestiaires, l’OM affiche un visage plus entreprenant et se procure plusieurs situations, notamment par Greenwood, qui oblige Alisson à une belle parade (52e). Marseille pousse et multiplie les incursions, mais Liverpool reste extrêmement dangereux en transition. Ekitiké touche l’équerre (59e), puis Wirtz force Rulli à s’employer (63e), confirmant la mainmise anglaise sur le tempo du match. À l’heure de jeu, les changements marseillais n’inversent pas la dynamique. Sur un centre en retrait de Frimpong, Geronimo Rulli détourne le ballon dans son propre but et permet aux Reds de faire le break (72e). En fin de rencontre, malgré une dernière tentative d’Aubameyang stoppée par Alisson (90e+1), Liverpool scelle définitivement le sort du match grâce à Cody Gakpo, auteur du troisième but dans le temps additionnel (90e+3). Géré de bout en bout, ce succès net (0-3) permet aux Reds de grimper dans le top 8, tandis que l’OM jouera sa qualification à Bruges.

La note d’Hamed Traoré : 3.5 / 10

Son appréciation

Aligné sur le flanc gauche, l’Ivoirien est resté trop discret pour peser sur la défense de Liverpool. Pourtant doté de vitesse et de percussion, il a rarement osé provoquer, préférant souvent assurer en repassant par l’arrière face à un Jeremie Frimpong pourtant prenable par séquences. En première période, son apport offensif s’est limité à quelques courses sans suite, avec beaucoup de touches de balle et peu de justesse dans les choix. Symbole de sa soirée, il manque une occasion importante à l’heure de jeu sur une contre-attaque bien menée par Greenwood, envoyant sa reprise largement au-dessus (60e). Appliqué dans les replis défensifs (13e, 55e) mais trop timide balle au pied, Traoré n’a jamais réellement fait basculer son duel. Remplacé par Igor Paixão (67e), il laisse l’image d’un match sans relief, marqué par des intentions mais très peu d’impact.

