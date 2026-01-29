OM : Traoré, insuffisant et essoufflé…

L’OM s’est incliné 3-0 face au Club Bruges dans le cadre du dernier match de poule de Ligue des Champions. Malgré deux cartons rouges, les Marseillais peuvent surtout regretter leur manque d’intensité. Voici la note et l’appréciation d’Hamed Traoré lors de cette rencontre disputée à Bruges.

L’OM entame la rencontre sous pression au stade Jan Breydel, rapidement étouffé par le pressing intense du Club Bruges. Dès la 4e minute, les Belges sont récompensés lorsque Mamadou Diakhon ouvre le score, profitant d’une projection de Stankovic et d’un tir dévié qui trompe Rulli. Marseille tente ensuite de poser le pied sur le ballon et d’installer sa possession, mais les Brugeois restent tranchants en transition. À la 11e minute, une nouvelle combinaison côté droit fait mouche : Stankovic combine avec Forbs avant de servir Romeo Vermant, qui double la mise d’un tir en pivot avec l’aide du poteau. Touchés, les Phocéens subissent encore plusieurs situations chaudes, Rulli évitant le break face à Diakhon. Malgré une possession majoritaire et plusieurs frappes lointaines signées Greenwood, Kondogbia ou Weah, l’OM se heurte à un Simon Mignolet très sûr. Bruges gère son avantage en bloc bas jusqu’à la pause, atteinte sur un score de 2-0 synonyme de gros coup dur pour les Marseillais.

L’OM s’est sabordé en 10 minutes !

Au retour des vestiaires, Marseille affiche davantage d’intentions offensives et multiplie les tentatives, mais souvent de loin. Aubameyang, Paixão ou Kondogbia butent tour à tour sur un Mignolet impérial, tandis que Gouiri manque une énorme occasion en face-à-face. Le Club Bruges accepte de reculer et mise pleinement sur les contres, se montrant toujours dangereux à l’image de la frappe de Stankovic repoussée par Rulli. Peu à peu, la maîtrise marseillaise reste stérile et l’usure s’installe. À la 79e minute, une contre-attaque éclair scelle définitivement le sort du match : Forbs déborde, Rulli repousse une première tentative, mais Stankovic suit et marque d’un tir croisé. Mené 3-0, l’OM tente encore de sauver l’honneur en fin de match, sans réussite face à une défense regroupée. Cette lourde défaite à Bruges acte l’élimination des Phocéens, tandis que les Belges valident leur place en barrages.

La note d’Hamed Traoré : 3 / 10

Son appréciation

Aligné à gauche sans ballon et plus axial en phase offensive, Hamed Traoré n’a jamais vraiment trouvé sa place. En difficulté dans les duels et imprécis techniquement, il se fait surtout déposséder par Ordoñez au départ du deuxième but de Bruges (11e). Peu influent, souvent dos au jeu, l’Ivoirien a incarné une déception, malgré une liberté de mouvement théorique. Manifestement émoussé après son retour de blessure et une série de matches sans souffler, il a logiquement été remplacé à la pause par Paixao, plus dynamique mais sans réel impact sur le scénario.

