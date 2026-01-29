OM : Traoré, insuffisant et essoufflé…

L’OM s’est incliné 3-0 face au Club Bruges dans le cadre du dernier match de poule de Ligue des Champions. Malgré deux cartons rouges, les Marseillais peuvent surtout regretter leur manque d’intensité. Voici la note et l’appréciation d’Hamed Traoré lors de cette rencontre disputée à Bruges.
L’OM entame la rencontre sous pression au stade Jan Breydel, rapidement étouffé par le pressing intense du Club Bruges. Dès la 4e minute, les Belges sont récompensés lorsque Mamadou Diakhon ouvre le score, profitant d’une projection de Stankovic et d’un tir dévié qui trompe Rulli. Marseille tente ensuite de poser le pied sur le ballon et d’installer sa possession, mais les Brugeois restent tranchants en transition. À la 11e minute, une nouvelle combinaison côté droit fait mouche : Stankovic combine avec Forbs avant de servir Romeo Vermant, qui double la mise d’un tir en pivot avec l’aide du poteau. Touchés, les Phocéens subissent encore plusieurs situations chaudes, Rulli évitant le break face à Diakhon. Malgré une possession majoritaire et plusieurs frappes lointaines signées Greenwood, Kondogbia ou Weah, l’OM se heurte à un Simon Mignolet très sûr. Bruges gère son avantage en bloc bas jusqu’à la pause, atteinte sur un score de 2-0 synonyme de gros coup dur pour les Marseillais.
L’OM s’est sabordé en 10 minutes !
Au retour des vestiaires, Marseille affiche davantage d’intentions offensives et multiplie les tentatives, mais souvent de loin. Aubameyang, Paixão ou Kondogbia butent tour à tour sur un Mignolet impérial, tandis que Gouiri manque une énorme occasion en face-à-face. Le Club Bruges accepte de reculer et mise pleinement sur les contres, se montrant toujours dangereux à l’image de la frappe de Stankovic repoussée par Rulli. Peu à peu, la maîtrise marseillaise reste stérile et l’usure s’installe. À la 79e minute, une contre-attaque éclair scelle définitivement le sort du match : Forbs déborde, Rulli repousse une première tentative, mais Stankovic suit et marque d’un tir croisé. Mené 3-0, l’OM tente encore de sauver l’honneur en fin de match, sans réussite face à une défense regroupée. Cette lourde défaite à Bruges acte l’élimination des Phocéens, tandis que les Belges valident leur place en barrages.
La note d’Hamed Traoré : 3 / 10
L’OM éliminé sur ce but au bout du bout !
Il ne fallait pas perdre 3-0 deux fois de suite ! pic.twitter.com/Wcbbg1CXoj
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 28, 2026
Son appréciation
Aligné à gauche sans ballon et plus axial en phase offensive, Hamed Traoré n’a jamais vraiment trouvé sa place. En difficulté dans les duels et imprécis techniquement, il se fait surtout déposséder par Ordoñez au départ du deuxième but de Bruges (11e). Peu influent, souvent dos au jeu, l’Ivoirien a incarné une déception, malgré une liberté de mouvement théorique.
Manifestement émoussé après son retour de blessure et une série de matches sans souffler, il a logiquement été remplacé à la pause par Paixao, plus dynamique mais sans réel impact sur le scénario.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|2/10
|
Plutôt côté gauche en phase défensive et plus axial quand l’OM avait le ballon, le milieu offensif a surtout eu du mal à se situer et à exister en première période. Dos au but, il se fait subtiliser le ballon par Ordoñez au départ du deuxième but de Bruges (11e) et n’est jamais vraiment entré dans son match. Remplacé à la pause par PAIXAO qui s’est montré plutôt dynamique à gauche, avec une bonne frappe (60e), mais sans renverser le cours des choses non plus.
|Note de La Provence
|3/10
|
Depuis son retour de blessure, début janvier, l’international ivoirien enchaîne sans jamais souffler… et cela commence à se ressentir sur ses performances. S’il ne pouvait pas faire de miracles dans cette équipe moribonde, il aurait moins pu être plus solide face à Ordonez, à l’origine du break (11). Remplacé par Paixao (46).
|Note de Maxifoot
|3/10
|Préféré à Paixao pour cette partie, l’Ivorien a incarné une déception. Avec un Weah très offensif sur le côté gauche, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille était très libre dans ses déplacements, notamment pour revenir dans l’axe. Mais face à l’agressivité des Belges, il a été battu dans la majorité de ses duels et a multiplié les imprécisions techniques.