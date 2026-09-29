OM : McCourt, ce qui se prépare face à l’Olympiakos au Vélodrome…

La tension ne retombe pas autour de Frank McCourt. Selon La Provence, le propriétaire de l’OM pourrait une nouvelle fois être pris pour cible par les virages du Stade Vélodrome lors de la réception de l’Olympiakos. Un contexte qui intervient alors que les critiques contre sa gestion restent fortes et que sa fortune personnelle vient d’être réévaluée à la hausse.

McCourt pourrait encore être visé par les virages

Selon La Provence, Frank McCourt pourrait recevoir un accueil particulièrement hostile lors de la réception de l’Olympiakos au Stade Vélodrome.

Le propriétaire américain avait déjà été directement ciblé récemment par plusieurs banderoles dans les tribunes marseillaises. La défiance d’une partie du public à son égard reste donc très forte.

Cette hostilité intervient dans un contexte sportif et financier particulièrement tendu. L’OM traverse une période délicate et les critiques autour de la stratégie de Frank McCourt restent nombreuses.

Sa fortune personnelle alimente encore les critiques

Le timing est d’autant plus sensible qu’une récente estimation de Forbes, relayée par Sportune, a évalué la fortune de McCourt à environ 1,55 milliard de dollars.

FCM est revenu sur cette hausse de la fortune personnelle de l’actionnaire majoritaire de l’OM.

Ce contraste entre la situation financière du propriétaire et les difficultés économiques du club alimente forcément les débats autour de son engagement à Marseille.

Le Vélodrome reste très remonté

La relation entre McCourt et une partie des supporters marseillais est désormais très dégradée.

Le propriétaire américain avait déjà été visé par des messages très durs dans les tribunes, notamment autour de son projet sportif et de l’avenir du club. Dans ce climat, la réception de l’Olympiakos pourrait devenir un nouveau moment de contestation.

La situation financière de l’OM continue d’ailleurs de peser lourdement sur la stratégie du club.

Si La Provence confirme qu’un accueil hostile se prépare, le match face à l’Olympiakos pourrait donc être marqué autant par l’ambiance en tribunes que par l’enjeu sportif sur le terrain.