Pour le déplacement de l’OM sur la pelouse de l’AJ Auxerre, Bruno Genesio pourrait procéder à trois changements dans son onze de départ. Timothy Weah, Amine Harit et Tochukwu Nnadi sont annoncés parmi les titulaires potentiels.

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L’Olympique↗ de Marseille retrouve la Ligue 1 ce dimanche à 15 heures avec un déplacement à Auxerre. D’après L’Équipe, le staff marseillais envisage plusieurs ajustements, notamment sur les côtés et au milieu de terrain, après le succès obtenu jeudi contre le Levski Sofia en Ligue Europa.

Timothy Weah attendu au poste de latéral droit

Le premier changement concernerait le couloir droit de la défense. Timothy Weah devrait débuter au poste de latéral droit à la place de Kelyann Bezahaf, un choix qui permettrait à Bruno Genesio de s’appuyer sur l’expérience et la polyvalence de l’international américain. Cette modification ferait partie des ajustements envisagés pour cette rencontre face à l’AJ Auxerre↗. La composition officielle de l’OM doit être communiquée peu avant le coup d’envoi, prévu à 15 heures ce dimanche 29 novembre.

Amine Harit pourrait retrouver le onze

Dans le secteur offensif, Amine Harit pourrait également être titularisé. Le milieu offensif remplacerait Keyliane Abdallah sur le côté, avec l’objectif d’apporter davantage de créativité et de qualité technique dans les derniers mètres. Ce retour potentiel modifierait donc l’animation offensive marseillaise pour le déplacement en Bourgogne. Harit n’est toutefois pas encore assuré de débuter, puisque les choix définitifs de Genesio ne seront connus qu’au moment de la publication de la composition↗ officielle.

Tochukwu Nnadi plutôt qu’Angel Gomes au milieu

Le troisième changement envisagé se situerait dans l’entrejeu. Tochukwu Nnadi pourrait retrouver une place de titulaire au détriment d’Angel Gomes, pourtant auteur d’une prestation jugée intéressante jeudi contre le Levski Sofia. Selon la tendance annoncée, Bruno Genesio souhaiterait ainsi modifier l’équilibre de son milieu de terrain pour affronter Auxerre. Nnadi pourrait apporter davantage d’impact et de présence dans les duels, deux qualités mises en avant pour cette rencontre où l’OM devra répondre à l’intensité de son adversaire.