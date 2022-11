OM : Trois joueurs importants de Tottenham sont absents ce soir !

L’Olympique de Marseille va affronter Tottenham ce mardi soir pour le compte de la sixième et dernière journée des phases de poules de Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Antonio Conte devra faire sans trois joueurs importants de son effectif !

Ce mardi soir l’OM accueille Tottenham pour un match aux allures de finale ! En effet, pour cette sixième et dernière journée de Ligue des Champions, les Marseillais vont jouer le leader du groupe et pourraient se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de victoire.

Les Londoniens viennent à Marseille sans quelques uns de leurs éléments forts. Suspendu pour ce match, Antonio Conte n’était pas en conférence de presse. C’est son adjoint, Cristian Stellini, qui était au Vélodrome devant les journalistes ce lundi soir.

Romeo, Kulusevski et Richarlison indisponibles

L’adjoint du coach italien a affirmé que Tottenham viendra à Marseille sans trois de ses joueurs : Kulusevski, Richarlison et Cristian Romero. Pour rappel, les deux premiers sont entrés lors du match aller et ont totalement changé la rencontre. Le Brésilien avait même marqué un doublé pour son premier match de Ligue des Champions. Romero est le titulaire dans la défense à trois d’Antonio Conte. Le coach italien pourrait s’en remettre à Ben Davies, Davinson Sanchez et le Français Clément Lenglet.

A LIRE AUSSI : OM : Les probables titulaires marseillais face à Tottenham !

Stellini(adjoint Conte) : « Kulusevski, Richarlison et Romero ne sont pas disponibles. Les autres le sont. » #OMTOT — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 31, 2022

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Tottenham aura lieu à 21h au Stade Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Canal+ Foot et RMC sport 1.

OM – Tottenham en Streaming

Pour regarder OM – Tottenham en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de Canal ou RMC Sport (accessible sur abonnent).

« Personne ne peut remporter des matchs qu’avec l’envie. Il ne faut rien rater, ne pas faire d’erreurs. C’est le match de l’année car il a une importance particulière, surtout au regard des dernières campagnes de Ligue des champions. (…) On peut dire qu’ils auraient pu donner plus. Mais Gerson et Touré ne m’ont pas déplu sur le dernier match. On joue à 16, pas à 11. Avoir cinq changements a beaucoup changé le foot. Conte suspendu ? C’est bien, tant mieux pour nous mais ce sont les joueurs qui jouent et il y aura son adjoint. C’est bien, tant mieux pour nous mais ce sont les joueurs qui jouent et il y aura son adjoint. (…) Si on imagine que je viens de Mars, que je connais rien de Marseille ni du Vélodrome, ma réponse serait de venir et de voir avec vos yeux et écouter avec vos oreilles » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (31/10/22)