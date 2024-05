OM : Trois joueurs marseillais victime d’une tentative de car-jacking avec coups de feu !

Après le match face au Havre ce dimanche soir, trois joueurs de l’Olympique de Marseille ont subi une tentative de car-jacking dans le 12e arrondissement de Marseille. Heureusement, aucune victime n’est à déplorer !

La soirée a été difficile pour les supporters de l’Olympique de Marseille après le match face au Havre. Entre déception et frustration sur le plan sportif, cette saison aura été éprouvante pour tout le monde. Seulement, elle aurait pu se terminer de façon bien plus terrible pour trois joueurs olympiens.

En effet, comme le rapporte La Provence ce lundi, Bamo Meïté, Faris Moumbagna et Jean Onana ont été victime d’une tentative de car-jacking en rentrant à Marseille, dans le 12e arrondissement. Heureusement, plus de peur que de mal puisque les joueurs ont réussi à s’échapper sans qu’il y ait de victime à déplorer. Des coups de feu ont retenti et une balle a même traversé le coffre.

A LIRE AUSSI : OM Mercato – Djellit s’en prend vivement à Longoria !

🚨 Tout comme Onana et Moumbagna, Bamo Meïté a également été victime d’un car-jacking hier soir dans le 12ème arrondissement de Marseille ! 🤯🚗 Tous les trois sont parvenus à s’échapper après avoir été stoppé par des braqueurs et essuyé plusieurs coups de feu en sortant du… pic.twitter.com/IuBgJYwtBK — Actu Foot (@ActuFoot_) May 20, 2024

Longoria fait le premier bilan de la saison

L’OM ne jouera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine et a clairement raté sa saison. Le président de l’OM, Pablo Longoria s’est exprimé en zone mixte après la victoire de son équipe face au HAC dimanche, il a annoncé du changement !

Comment analysez vous la saison ?

Pablo Longoria : « Finir 8e de Ligue 1 du championnat ce n’est pas acceptable c’est inadmissible. J’ai un sentiment de déception comme tout le monde. On doit faire notre autocritique, on a déjà analysé et on va continuer. Maintenant il est temps de reconstruire la saison prochaine. On a la tête à cela depuis un moment déjà. On doit faire notre autocritique, on est responsable. Ce n’est pas acceptable de finir sans être européen. On n’a pas été à la hauteur. «