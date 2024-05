OM Mercato – Djellit s’en prend vivement à Longoria !

Le journaliste Nabil Djellit n’a pas été tendre avec le président de l’OM Pablo Longoria qu’il juge responsable de la situation du club marseillais au terme d’une saison complètement ratée.

Sur la Chaine l’Equipe le journaliste Nabil Djellit a vivement critiqué le Président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria :

« Ce qui est inadmissible c’est ce qu’il a fait à l’OM. Longoria, c’est le président du foot jetable. Les analyses on les a faites toute la saison il avait cas nous écouter il aurait peut être eu la recette. Il dit qu’il faut de la stabilité mais c’est le président du foot jetable. C’est football manager. Marseille est une plateforme tournante de joueurs. Si tu es supporter tu ne peux plus d’identifier à rien à aucun joueurs. Les joueurs et le coach partent et arrivent. Et là il nous dit que je vais analyser, mais il se fout de la gueule du monde en fait. C’est à dire qu’à aucun moment il ne fait d’auto-critique, il ne parle pas de lui. Il va remettre une pièce dans la machine cet été, il va changer de coach et il va changer 10 joueurs, »a ainsi déclaré le journaliste.