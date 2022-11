OM : « Tudor a dû assumer le mercato bordélique de Longoria et le dossier Dieng ! »

Dans sa nouvelle vidéo sur Football Club de Marseille, notre journaliste Mourad Aerts a tenté d’expliquer pourquoi Igor Tudor l’a tant séduit sur le banc de l’Olympique de Marseille. Il détaille également le problème lié à la communication du coach.

L’Olympique de Marseille a subi un gros changement cet été avec l’arrivée d’Igor Tudor pour remplacer Jorge Sampaoli. Pour notre journaliste Mourad Aerts, le traitement reçu par le coach croate dans les médias et par les supporters est injuste.

Tudor a vraiment des tas de points communs avec Bielsa

Dans une vidéo publiée sur notre chaîne YouTube cette semaine, notre journaliste explique les raisons qui font qu’Igor Tudor l’a séduit… Il reprend quelques grands évènements de ce début de saison liés à la communication.

« Bon puisqu’il n’y a pas d’éléments impardonnables à charge sur le jeu et les résultats, on en arrive à l’accessoire. À la comm’. Vous l’aurez compris, ma petite idée c’est que c’est là où se situe le problème. Vous vous souvenez l’histoire de la balance ? Tudor est arrivé avec un déficit déjà énorme dû au départ de Sampaoli, dû au mercato bordélique de son président qu’il a du assumer comme sur le dossier Dieng et enfin dû à une préparation ratée dont on sait maintenant qu’elle n’avait pas grande importance en réalité. Tous ces éléments l’ont placé en situation de fragilité populaire quasi permanente. Malgré de bons résultats, des contenus enthousiasmants, la moindre erreur a contribué à une remise en doute totale de son statut. Ça me paraît quand même légèrement injuste comme la lecture qui est faite généralement de ses interventions médiatiques. Ces conférences de presse seraient chiantes, il serait laconique et menaçant. Bon ce n’est pas vraiment mon expérience. Alors oui y’a des moments, y’a des trucs, il aime pas en parler et va vous donner des réponses monosyllabiques. Mais à contrario, il peut aussi de temps en temps vous parler de sa vision du foot, comme il l’a fait avant le premier match face à Reims ou avant le match de Monaco et même vous donner une ou deux séquences marrantes. Comme quand je lui demande après la victoire contre Lille pourquoi Payet n’est pas rentré. Mais le mec n’a pas été agressif, il me fait comprendre qu’il en a marre de la question en blaguant et finit par donner une information importante qui est que Payet sera titulaire au prochain match. En tant que journaliste je suis content. J’ai eu une info importante, si je cherchais à faire le buzz, j’avais une petite séquence avec Tudor. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille »