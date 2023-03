OM : « Tudor m’a fait comprendre que ce n’est pas moi qui décide ! »

Devenu un élément important du système de jeu mis en place par Igor Tudor, Jonathan Clauss dévoile ses vérités sur l’entraîneur croate, sur la relation qu’il entretient avec lui et sur la tactique et les méthodes employés par l’ancien joueur de la Juventus.

Arrivé l’été dernier en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans le rôle de piston droit que lui confie son entraîneur. Dans un long entretien accordé à Téléfoot, l’international tricolore est revenu sur la relation particulière qu’il entretient avec le technicien croate. Il explique l’importance du management de Tudor dans la bonne saison marseillaise et comment il a réussi à le faire progresser à un tournant de sa carrière.

Il nous fait comprendre que c’est lui le boss

« C’est un entraîneur fidèle à lui-même. Il est comme il est. Il ne triche pas, il a son caractère. Cela peut être dur parfois mais il sait aussi se montrer agréable. C’est quelqu’un de très exigeant qui n’a pas peur d’employer des mots durs, des mots qui peuvent blesser. Parfois ce n’est pas plus mal. Il vaut mieux entendre des choses qui blessent plutôt que de se faire caresser dans le sens du poil pendant six mois. Il est à l’image de l’OM, il va droit au but dans ce qu’il veut, dans ce qu’il a à dire et dans ce qu’il demande aux joueurs. (…) Il m’a beaucoup été mentalement. Je suis quelqu’un de sanguin, aujourd’hui avec lui, je me rends compte que je suis un peu plus calme. Il m’a fait comprendre que ce n’est pas moi qui décide. Même si je veux me rendre utile sur certains points, il a sa philosophie, son style de jeu. Il veut qu’on le suive à 200%. Même s’il est à l’écoute de tous les joueurs, c’est lui le boss, il veut nous le faire comprendre. » Jonathan Clauss – Source : Téléfoot (15/03/2023)

10 passes décisives en Ligue 1 pour Jonathan Clauss : un record pour un défenseur dans les 5 grands championnats cette saison ! Le record ultime étant de… 12 en championnat, pour Alexander-Arnold lors de la saison 2018-2019 pic.twitter.com/j5ciuNRxK8 — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 12, 2023