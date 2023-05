OM : Tudor pense à Lens !

Igor Tudor, entraîneur de l’OM, est revenu en conférence de presse d’après match sur la prestation de son équipe contre Auxerre (2-1), dimanche soir, lors de la 33e journée de Ligue 1.

Ce dimanche en clôture de la 33ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est imposé au Stade Vélodrome contre l’AJ Auxerre (2-1). Les joueurs de Tudor ont concédé l’ouverture du score en première période avant de complètement renverser la situation marquer deux buts en deux minutes grâce à Cengiz Under (75e) et Alexis Sanchez (77e). Ce succès permet à l’OM de revenir à 5 points du Paris-Saint-Germain.

Ça aurait dû faire 4 ou 5 à 0

En conférence de presse, Igor Tudor a loué la qualité de jeu affiché par son équipe : « Pour plaisanter, on pourrait dire que gagner comme ça, c’est encore plus beau. Ce qui est important, c’est d’avoir fait une prestation de très haut niveau. Ça aurait dû faire 4-0 ou 5-0, mais le foot te fait parfois des mauvaises blagues. On a eu la bonne mentalité pour y croire jusqu’au bout et continuer à pousser, c’est une grande victoire ce soir. » L’entraîneur croate s’est ensuite projeté sur le déplacement à Bollaert dimanche prochain : « À nous maintenant d’aller faire un grand match à Lens samedi. Je me souviens d’un très beau match aller entre deux belles équipes. On avait perdu (0-1) sur un tir dévié mais je crois qu’on aurait mérité de gagner. C’est une belle équipe, nous aussi. On verra comment ça va tourner. »