OM : Tudor s’explique sur la sortie de Balerdi et envoie un message aux supporters !

Ce samedi l’Olympique de Marseille a pris les trois points face au LOSC au Vélodrome ! En conférence de presse le coach Igor Tudor a expliqué pourquoi Leonardo Balerdi est sorti si tôt dans le match !

L’Olympique de Marseille a pris les trois points ce samedi face au LOSC pour le match de la septième journée du championnat de Ligue 1. Une victoire sur le score de 2-1 qui fait du bien au moral après la défaite frustrante 2-0 face à Tottenham.

Leonardo Balerdi a vécu une rencontre compliquée au Vélodrome contre les Lillois. L’Argentin a été sorti avant la première demi-heure par le coach Igor Tudor. L’entraîneur croate s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse. Il n’a pas hésité à mettre un petit tacle aux supporters qui ont sifflé le défenseur central auteur d’un début de match désastreux.

0 – Leonardo Balerdi in 28 minutes v Lille:

0⃣ duel won

0⃣ interception

0⃣ clearance

9⃣ possessions lost

1⃣ yellow card

Subbed-off. pic.twitter.com/Pf1Da3Rbhz — OptaJean (@OptaJean) September 10, 2022

Je n’ai pas aimé qu’il soit sifflé — Tudor

« La sortie de Balerdi ? C’est une chose qui ne me plait pas. Je n’aime pas sortir un joueur comme ça. Ce n’est pas qu’il jouait mal mais je trouvais que l’arbitre avait le carton facile et j’avais peur qu’il soit expulsé. Je n’ai pas aimé qu’il soit sifflé. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (10/09/22)

