Longtemps considéré comme un simple joueur de complément, Ulisses Garcia bénéficie actuellement d’une fenêtre importante à l’Olympique de Marseille. La blessure d’Emerson Palmieri lui offre plusieurs semaines pour convaincre, après trois prestations encourageantes.

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Ulisses↗ Garcia se retrouve dans une situation qu’il a rarement connue depuis son arrivée à Marseille : celle d’avoir du temps devant lui pour s’imposer. Selon Le Phocéen, l’international suisse profite de l’opération d’Emerson Palmieri, qui doit éloigner le latéral gauche des terrains pendant plusieurs semaines. Une période durant laquelle Garcia peut tenter de modifier le regard porté sur lui.

Un statut de doublure qui lui colle à la peau

Recruté en janvier 2024 pour environ 3,5 millions d’euros auprès des Young Boys de Berne, Ulisses↗ Garcia arrivait avec le statut d’international suisse. Il devait notamment compenser, avec Quentin Merlin, le départ de Renan Lodi. Rapidement, il a pourtant été considéré comme un joueur limité et cantonné à un rôle de complément. Le contexte de ses débuts n’a pas favorisé son intégration. Arrivé lors d’un mercato marqué par plusieurs renforts destinés à pallier les blessures et les départs à la CAN, Garcia n’avait même pas été retenu sur la liste de l’OM pour la suite de la Ligue Europa sous Jean-Louis Gasset. Son départ avait ensuite été envisagé dès l’été suivant, sans se concrétiser.

Des précédents encourageants à Marseille

La hiérarchie avait toutefois évolué lors de la fin de la saison 2024-2025. Après certaines prestations de Quentin Merlin, Roberto De Zerbi avait choisi de titulariser Garcia à cinq reprises dans le sprint final vers la deuxième place. Cette séquence n’avait cependant pas suffi à installer durablement le Suisse dans le groupe marseillais. L’arrivée de Facundo Medina à l’été 2025, puis celle d’Emerson Palmieri en provenance de West Ham, l’avaient repoussé au troisième↗ rang. Après quelques apparitions jugées peu convaincantes, Garcia avait été prêté à Sassuolo pour six mois en janvier 2026. De retour à Marseille l’été dernier, il est finalement resté dans un effectif que le club devait réduire sous l’impulsion de Frank McCourt.

Trois prestations pour relancer sa situation

Depuis la blessure d’Emerson contre Toulouse, Ulisses Garcia a retrouvé une place plus importante. Il est d’abord entré en jeu face au TFC, avant d’enchaîner deux titularisations contre le Bayer Leverkusen et Lens. Ces trois prestations ont été décrites comme sérieuses, avec suffisamment de solidité pour rassurer dans le couloir gauche. Le latéral suisse dispose désormais de plusieurs semaines pour confirmer cette dynamique auprès de Bruno Genesio. Son contrat court jusqu’en 2028, tandis qu’Emerson Palmieri est lié à l’OM jusqu’en 2027. Ces échéances contractuelles constituent le dernier élément de contexte d’une situation qui pourrait permettre à Garcia de s’inscrire dans la durée à Marseille.