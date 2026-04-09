OM : Un absent important pour le déplacement à Lorient !

La Commission de Discipline de la LFP a officialisé la suspension de Facundo Medina après son avertissement face à Monaco. Le défenseur de l’OM manquera le déplacement à Lorient, une absence qui complique les plans d’Habib Beye.

La décision de la LFP tombe pour Medina

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Réunie ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel a rendu ses décisions disciplinaires concernant la dernière journée de Ligue 1. Parmi les dossiers étudiés, celui de Facundo Medina était particulièrement suivi.

Averti lors du match face à Monaco, le défenseur de Olympique de Marseille a écopé d’une suspension automatique. Une sanction qui prendra effet pour la rencontre à l’extérieur contre FC Lorient, programmée le samedi 18 avril.

Un casse-tête défensif pour Habib Beye

Cette absence constitue un vrai défi pour Habib Beye, qui devra recomposer son secteur défensif. Lors du déplacement au Stade Louis-II, Facundo Medina avait pourtant été l’un des rares éléments à afficher un niveau constant dans une prestation collective irrégulière.

Son indisponibilité intervient à un moment clé de la saison, alors que l’OM doit enchaîner les résultats positifs pour rester compétitif en championnat. L’impact de cette suspension est d’autant plus notable que les solutions alternatives en défense restent limitées.

Avant de purger cette sanction, Facundo Medina sera toutefois bien présent pour la réception de Metz ce vendredi soir. Une dernière opportunité pour le défenseur de contribuer avant son absence à Lorient, où l’Olympique de Marseille devra composer sans l’un de ses éléments les plus fiables du moment.