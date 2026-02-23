OM : Un absent important pour le quart de finale de Coupe de France ?

L’Olympique de Marseille voit son milieu pivot Pierre-Emile Højbjerg suspendu pour le prochain quart de finale de la Coupe de France face à Toulouse, un coup dur pour l’équipe dans un calendrier déjà serré. La sanction disciplinaire intervient après la défaite à Brest (2-0) où le capitaine marseillais a reçu son cinquième carton jaune de la saison.

Højbjerg suspendu ?

Lors de la défaite de l’OM sur la pelouse de Brest, Pierre-Emile Højbjerg a été averti pour une semelle sur Daouda Guindo, ce qui constitue son cinquième avertissement de la saison toutes compétitions nationales confondues.

Selon le règlement de la Ligue de Football Professionnel (LFP), l’accumulation de cinq cartons jaunes entraîne une suspension automatique d’un match ; la commission de discipline de la LFP devrait valider cette sanction dans les prochains jours.

La suspension devrait prendre effet à partir du 3 mars, ce qui signifie que Højbjerg sera absent pour le **quart de finale de Coupe de France contre Toulouse, programmé le 4 mars. En revanche, il sera éligible pour disputer l’Olympico face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche (20h45), rencontre comptant pour la Ligue 1.

Un coup dur dans un calendrier chargé

La suspension de Højbjerg, figure d’expérience et habitué du rôle de capitaine, tombe à un moment critique pour l’OM. Les Marseillais, actuellement engagés dans la course au podium de Ligue 1, préparent également ce rendez-vous de Coupe de France comme un objectif majeur de la saison.

L’absence de son milieu défensif central pourrait pousser l’entraîneur Habib Beye à revoir son dispositif face à Toulouse, d’autant que l’équipe traverse une période de résultats compliqués – comme en témoigne la défaite récente à Brest.