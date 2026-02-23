Mercato OM – Rami : “Je pense toujours a des joueurs comme Rabiot, et Rongier”

La crise de résultats que traverse l’Olympique de Marseille continue d’alimenter les débats. Sur la chaîne Ligue 1+, Adil Rami a livré son analyse sur les difficultés marseillaises, en tentant d’identifier l’origine du mal.

Pour l’ancien défenseur olympien, il ne faut pas effacer le contexte du début de saison. « On ne peut pas oublier ce qu’il s’est passé en début de saison. Je pense toujours a des joueurs comme Rabiot, Rongier. On a tendance a taper sur la défense de l’OM mais quand je regarde les matchs pour moi c’est aussi un grand problème au milieu de terrain, c’est trop faible. »

A lire aussi : OM : Une semaine pour remettre les têtes à l’endroit… et changer de système ?

Rami estime ainsi que les critiques focalisées sur l’arrière-garde masquent un déséquilibre plus profond. Selon lui, le manque d’impact et de maîtrise dans l’entrejeu fragilise l’ensemble du collectif, exposant davantage la défense et limitant la capacité de l’équipe à contrôler les rencontres.

Un constat qui relance le débat sur le départ de joueurs majeurs l’été dernier comme Adrien Rabiot et Valentin Rongier, alors que le club cherche toujours à enrayer une dynamique inquiétante en championnat.

A lire aussi : Ex OM : L’incroyable frappe d’Amir Murillo !