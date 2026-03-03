OM : Un absents et deux grosses incertitude face au TFC !

Deux jours après le succès spectaculaire face à Lyon (3-2), l’Olympique de Marseille doit déjà se projeter vers son quart de finale de Coupe de France contre le Toulouse FC. Entre suspension et incertitudes physiques, Habib Beye doit recomposer son équipe dans un calendrier extrêmement resserré.

Dimanche, l’OM a renversé l’OL au terme d’un match intense de Ligue 1, confirmant sa dynamique actuelle. Mais la fête a été de courte durée. Dès mercredi (21 heures), les Marseillais retrouvent la compétition avec un rendez-vous couperet en Coupe de France face au TFC.

« C’est un éternel recommencement… on devra très vite redescendre et travailler pour être l’équipe la plus performante mercredi », a déclaré Habib Beye après la rencontre. L’entraîneur marseillais ne disposera que d’une séance collective complète, mardi après-midi, pour ajuster son plan.

Hojbjerg suspendu, Timber et Gouiri incertains

Le capitaine Pierre-Emile Hojbjerg est suspendu pour ce quart de finale. Un coup dur au milieu de terrain pour l’OM, déjà confronté à d’autres incertitudes.

Sorti blessé face à Lyon, Quinten Timber s’est démis une épaule et portait une écharpe après la rencontre. Sa présence mercredi apparaît très compromise. Quant à Amine Gouiri, resté en tribunes dimanche, il « n’était pas en état de jouer » selon Beye. Selon Ligue 1+ l’attaquant a un probléme musculaire et pourrait être encore absent…

Des solutions internes déjà testées

Face à ces absences potentielles, Habib Beye mise sur la profondeur de son effectif. « On trouvera des solutions, les entrants ont été très impactants », a-t-il assuré.

Parmi eux, Himad Abdelli, décisif sur le troisième but contre l’OL, et Tochukwu Nnadi, apparu pour la première fois, postulent à davantage de temps de jeu. Au milieu, Geoffrey Kondogbia n’a plus enchaîné deux titularisations depuis septembre.

Dans les buts, le choix reste ouvert entre Jeffrey De Lange et Geronimo Rulli. L’entraîneur marseillais n’a pas encore tranché sur l’alternance.

À la veille d’un rendez-vous crucial en Coupe de France, l’OM aborde donc ce quart de finale avec un groupe diminué mais porté par l’élan de sa victoire en championnat.