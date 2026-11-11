Il y a un an, l’OM rêvait d’un recrutement ambitieux avec Ismael Saibari dans le viseur. Douze mois plus tard, la pression de la DNCG oblige le club marseillais à revoir ses priorités et à privilégier l’assainissement de ses comptes.

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En novembre 2025, Marseille sortait d’un début de saison convaincant, avec 25 points pris en 12 journées. La direction menée par Longoria et Benatia affichait alors de grandes ambitions pour le mercato↗ hivernal, tandis que le nom d’Ismael Saibari circulait avec insistance. Le milieu offensif marocain du PSV incarnait le profil recherché par l’OM : jeune, puissant et déjà décisif au plus haut niveau.

Saibari, le symbole d’un mercato hivernal ambitieux

À cette période, Saibari restait toutefois courtisé par des clubs anglais et son club néerlandais disposait d’une position favorable dans les discussions. Ses statistiques alimentaient l’intérêt marseillais, avec huit buts et deux passes décisives en douze rencontres d’Eredivisie mentionnées dans la source. L’OM voulait ainsi renforcer son projet sportif et s’inviter de nouveau dans la lutte pour les profils les plus convoités du marché. Cette ambition devait néanmoins composer avec les exigences de la DNCG↗. Le club envisageait de frapper fort malgré les limites financières, dans un contexte où la cellule de recrutement préparait déjà l’avenir et où les supporters percevaient un changement de dimension dans les intentions marseillaises.

La cure d’austérité bouleverse les priorités de l’OM

Un an plus tard, la situation décrite est différente. Sous la pression de la DNCG↗ et avec l’aval de Frank McCourt, l’OM doit poursuivre une cure d’austérité et privilégier les ventes plutôt que les grandes opérations. Des cadres comme Højbjerg ou Paixão sont ainsi cités parmi les joueurs susceptibles de partir cet hiver afin d’assainir les comptes.

Le club s’appuie aussi davantage sur ses jeunes, à l’image d’Antoine Valero, appelé auprès du groupe professionnel. Dans le même temps, Moumbagna est poussé vers la sortie en raison d’un rendement jugé insuffisant, tandis que les profils évoqués par les supporters pour le recrutement, comme Ludovic Ajorque, correspondent à une approche plus réaliste.