OM : Un ancien dirigeant ne croit pas à une qualification pour la LDC !

Ce mardi l’Olympique de Marseille s’est incliné face à Francfort sur le score de 1-0 au Vélodrome. Une défaite qui met un gros coup dans les chances de disputer les huitièmes de finale de la C1 dans un groupe pourtant annoncé comme abordable. L’ancien directeur médias du club et de responsable de la chaîne OM TV, Dominique Grimault s’est exprimé à ce sujet au micro d’Europe 1. Il ne croit pas que l’OM soit capable de sortir des poules.

« J’ai l’impression que les années passent et que le titre européen de 1993 s’éloigne de plus en plus. Il faut le regarder avec des jumelles maintenant. Il faut dire les choses comme elles sont. L’OM ne figure plus parmi les grands clubs européens. Son rang doit se situer à peu près à la trentième place. Et hier face à une équipe de Francfort qui était solide, notamment son milieu de terrain, l’OM a coulé parce que les trois attaquants alignés par Tudor n’ont pas répondu aux attentes. On pense notamment à Gerson et à Dimitri Payet lequel étant à court de compétition, c’est le moins que l’on puisse dire. Il y a, dans cette équipe, trop de lacune, d’insuffisance. Qu’elles soient individuelles ou collectives. Je pense notamment à Suarez, je l’ai déjà dit, je pense qu’il n’a pas le niveau de la Ligue des Champions. Derrière, Veretout et Rongier, on a beaucoup cru qu’ils allaient faire la différence mais face à une équipe expérimenté, ils ont explosé ou pas loin. C’est un résultat qui nous déçoit tous parce qu’il éloigne l’Olympique de Marseille de l’Europe. La question qui se pose maintenant c’est est-ce qu’ils pourront se qualifier? A titre personnel, j’en doute très fort. » Dominique Grimault – Source : Europe 1 (14/09/22)