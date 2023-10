OM: Un ancien dirigeant pointe du doigt le problème mercato du club

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille entre 2004 et 2009, Julien Fournier est revenu sur l’évolution du club phocéen ces dernières années et s’est interrogé sur la progression de l’équipe avec des changements si fréquents.

Secrétaire général de 2004 à 2009 sous la présidence de Pape Diouf, Julien Fournier a analysé l’évolution de l’OM ces dernières années et s’est questionné sur la progression de l’équipe avec des changements conséquents de joueurs à chaque saison.

A LIRE AUSSI: NBA : Le duel Lebron vs KD a tenu toutes ses promesses !

« Une équipe ne peut pas progresser avec des mercatos si animés »

« Marseille reste à l’échelle du foot français un club riche, avec assez d’argent pour être compétitif chaque année, un des plus gros revenus commerciaux car le stade est plein, et ce n’est pas seulement bon pour la billetterie. Ça attire aussi des sponsors et l’OM travaille extrêmement bien dans ce secteur. Il y a de grosses ressources financières. La question, c’est de savoir si elles ont été bien investies ou dépensées », s’est-il interrogé.

« Une équipe ne peut pas progresser avec des mercatos si animés. Mais c’est assumé par le président Longoria, et je respecte sa vision. Steve Mandanda est heureux à Rennes mais il aurait dû finir à Marseille, quitte à lui mettre dans les pattes un jeune gardien à fort potentiel. La continuité aurait aussi pu être incarnée par Mattéo Guendouzi (parti en août à la Lazio Rome). On mise sur lui, il est sur une voie royale, et on choisit un entraîneur aux antipodes du précédent », a constaté Julien Fournier.