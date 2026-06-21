OM : un ancien international français ciblé pour rejoindre le staff de Genesio

L’Olympique de Marseille continue de préparer son futur organigramme sportif en vue de la saison prochaine. Alors que l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc olympien semble se préciser, malgré les derniers obstacles administratifs et financiers, un nouveau nom circule avec insistance pour intégrer son futur staff technique : celui de Clément Grenier.

Selon les informations d’Onze Mondial, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais serait dans le viseur de l’OM pour occuper un poste d’adjoint aux côtés de Genesio. Une piste qui témoigne de la volonté du futur entraîneur marseillais de s’entourer de profils qu’il connaît bien.

Grenier prêt à lancer sa carrière sur un banc de Ligue 1

Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Clément Grenier a rapidement entamé sa reconversion. Récemment diplômé de l’UEFA A, l’ancien international français est désormais habilité à intégrer un staff professionnel en Ligue 1 ou en Ligue 2.

Très apprécié pour sa connaissance du football et sa vision du jeu, le Lyonnais cherche désormais à franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière d’entraîneur.

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Nice veut lui souffler le dossier

Mais Marseille n’est pas seul sur le coup. Toujours selon Onze Mondial, l’OGC Nice suit également de près la situation de Grenier. Le futur staff d’Olivier Pantaloni réfléchirait à son profil pour renforcer son encadrement technique.

Les Aiglons étudient également la piste menant à Romain Pitau, mais l’ancien numéro 8 lyonnais figure parmi les options les plus sérieuses.

Un nouveau duel entre l’OM et Nice

Cette concurrence entre Marseille et Nice n’a rien d’un hasard. Depuis plusieurs semaines, les deux clubs se retrouvent régulièrement sur des dossiers communs, que ce soit pour des joueurs, des dirigeants ou désormais des membres de staff.

Reste désormais à savoir quel projet convaincra Clément Grenier. Une chose est sûre : son avenir pourrait rapidement s’écrire dans le sud de la France.