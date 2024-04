OM : Un arbitre qui laisse un bon souvenir cette saison face à l’OGC Nice !

Ce mercredi l’OM affronte l’OGC Nice en Ligue 1 en match en retard. L’arbitre de cette rencontre a officié une fois cette saison pour l’OM et la rencontre s’est bien déroulée !

L’OM jouera au Vélodrome ce mercredi face à l’OGC Nice. Pour cette rencontre, les Marseillais seront arbitrés par Jérémie Pignard. Ce dernier n’a officié qu’une seule fois pour l’OM cette saison, c’était lors de la rencontre entre les hommes de Gasset (qui était déjà en poste) et Montpellier. Résultat : 4-1 avec une très jolie prestation d’Iliman Ndiaye. Espérons le même sort pour les Olympiens face aux Aiglons ce mercredi soir.

Olympique de Marseille – OGC Nice (mercredi, 21h00)



Arbitre principal : Jérémie PIGNARD

Arbitres assistants : Aurélien DROUET et Valentin EVRARD

4e arbitre : Hakim BEN EL HADJ

Arbitres assistants vidéo : Yohann ROUINSARD et Gaël ANGOULA

Se relancer vs Nice après le match décevant à Toulouse

Jean-Louis Gasset évite la défaite grâce au but à la dernière seconde de Moumbagna, un point qui n’arrange pas les affaires de l’OM au classement de Ligue 1. Le coach olympien s’est exprimé en conférence de presse d’après-match.

« Je suis soulagé car égaliser à la 95eme, ça veut dire qu’on est dans le bon état d’esprit. Mais je suis aussi frustré de ne pas avoir bien géré le match quand on menait 1-0 et qu’on avait le match en main. Il fallait arriver à la mi-temps à 1-0 et on aurait fait les changements qu’il fallait. On a essayé de gérer le temps de jeu des gens qui avaient joué 120 minutes jeudi et qui avaient tout donné. Il fallait quand même laisser sur le terrain quelques leaders, qui étaient partis pour faire une heure. C’est ce qu’ils ont fait. Je pense que le tournant du match est l’égalisation à la 46ème ».