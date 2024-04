Ce dimanche, l’OM a encore affiché ses carences techniques et collectives face au TFC malgré un match nul arraché dans les dernières secondes. Dans l’After sur RMC, Walid Acherchour a dézingué Correa !

Sur RMC, Walid Acherchour a affiché son incompréhension suite à la nouvelle prestation de Pablo Correa. « Quand tu vois la prestation de Correa, c’est un joueur qui est passé par Séville, la Lazio, l’Inter, international argentin… quand tu vois le niveau de prestation de Ndiaye, tu peux te dire que Correa peut avoir un rôle de deuxième attaquant à jouer en fin de saison. Je me suis dit ça va être intéressant de le voir titulaire, il n’en à rien à fiche ! Il a fait un match cataclysmique dans son attitude, dans ses choix. Il n’aime plus le football ? Il y a une demi-finale dans 10 jours. Comment c’est possible qu’un mec comme ça n’a pas envie ? »

🎙️: « Correa a fait un match cataclysmique ».@walidacherchour est très déçu par le manque d’envie de Correa aujourd’hui contre Toulouse. pic.twitter.com/OchAflsMs8 — After Foot RMC (@AfterRMC) April 21, 2024





Azzedine Ounahi ne veut pas se satisfaire de ce point pris à l’extérieur. « On ne va pas se contenter d’un match nul contre Toulouse, rentrer à la maison et se dire qu’on a fait le boulot. On doit faire beaucoup mieux en championnat. On ne doit pas penser à cette demi-finale, il reste deux matches de Ligue 1 avant à gagner. Les grands clubs comme Marseille, il faut s’habituer à ce rythme, à performer malgré les contrariétés comme les blessures. On prend des buts à la con (sic), alors qu’on avait super bien démarré la rencontre. Il va falloir bien se vider la tête, bien récupérer et repartir de l’avant dès mercredi contre Nice. »

Après le match au micro de Prime Vidéo, Faris Moumbagna n’a pas voulu parler de son but suite au match nul 2-2 entre le TFC et l’OM : « Il n’y a pas de place pour raconter le but, car on perd des points et on ne peut pas se permettre de le faire. C’est difficile depuis le début de la saison, mais on se doit de faire des résultats, d’être plus concentré, plus serein. On doit se rendre compte de ce qu’on n’a pas fait. Sentiment de frustration, de déception, on perd deux points, mais on doit rester concentré et faire le travail. On menait 1-0 en première période et on se devait de garder le score et d’être plus concentré. Ce sont des choses qui arrivent. On prend le point et on continue. »

