OM: un cadre déclare forfait face à Lyon !

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lyon en clôture de la 20e journée de Ligue 1 ce dimanche. Malgré le retour de la quasi-totalité des internationaux africains, Gennaro Gattuso devra composer avec l’absence de l’un de ses tauliers.



L’OM affrontera Lyon pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Après avoir enchaîné trois matchs nuls, les Olympiens tenteront de renouer avec le succès ce dimanche. Gennaro Gattuso pourra compter sur le retour de joueurs importants comme Amine Harit, Azzedine Ounahi, Iliman Ndiaye ou encore Ismaïla Sarr, tous revenus de la CAN. Toutefois, le technicien italien sera privé de Valentin Rongier, Bilal Nadir, Amir Murillo, Chancel Mbemba (CAN), mais également de Geoffrey Kondogbia, d’ores et déjà forfait pour cet Olympico.

A LIRE AUSSI: OM: Gattuso dans la tourmente, lui et sa famille victimes de la mafia !

Kondogbia enchaîne les blessures

D’après les informations du journal L’Équipe, le milieu de terrain a été contraint de renoncer en raison d’une blessure musculaire, qui l’avait déjà handicapé face à l’AS Monaco le week-end dernier.

L’international centrafricain enchaîne les blessures depuis le début de la saison et sa fragilité ne lui permet pas d’enchaîner les matchs et de monter en puissance dans l’entrejeu marseillais.

A LIRE AUSSI: OL-OM: « Je n’ai jamais battu Marseille et j’aime les premières ! »