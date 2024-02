Mercato OM : Les confidences de Gattuso sur Luis Henrique !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le déplacement à Lyon ce dimanche pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, Gennaro Gattuso était en conférence de presse ce vendredi. Le coach italien a été interrogé sur la cas de Luis Henrique qui devait repartir au Brésil et qui a été finalement conservé…

Alors que l’OM devait le transférer dans un club brésilien, Gennaro Gattuso a finalement conservé Luis Henrique. Il a expliqué la situation, pointé du doigt ses qualités et ses défauts. « Je vais être honnête avec vous, quand lui est revenu, il devait repartir. Après une semaine, je lui ai dit il faut que tu t’entraînes bien. Quand il a le ballon, il peut être à 100% mais sans le ballon il a du mal à aller courir vers l’adversaire. Il a le physique pour ça avec des jambes qui ne rentrent pas dans un pantalon. J’essaie de marteler ça pour qu’il s’améliore, il a la qualité pour marquer 7/8 buts dans la saison, j’ai vu en lui du sérieux et de l’engagement et il mérite cette opportunité. »

