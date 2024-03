OM: un cadre sorti sur blessure avec le Sénégal

Après l’annonce de la blessure de Bamo Meïté, l’Olympique de Marseille voit un nouveau cadre de son effectif diminué lors de cette trêve internationale.

Sélectionné avec le Sénégal lors de cette trêve internationale, Ismaïla Sarr est sorti sur blessure à la 73e minute, visiblement touché aux ischios jambiers, ce vendredi face au Gabon (3-0).

À l’issue de la rencontre, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé n’a pas apporté plus d’éclaircies sur la nature de la blessure de son joueur, même s’il a tenu à rassurer . « Ça va, ça va, il n’y a pas de gros problèmes. Il va voir le médecin et j’espère que ça se passera bien. En tout cas d’ici demain (lire aujourd’hui) on aura plus d’informations. »

Aliou Cisse donne des nouvelles d’Ismaila Sarr, sorti sur blessure : « Ça va, ça va. Il n’y a pas de gros problème. Normalement il va voir le médecin. J’espère que ça se passera bien. » pic.twitter.com/Ih2ZOzMMbZ — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) March 23, 2024

Le staff sénégalais n’a pour l’heure pas communiqué

À noter que le staff médical du Sénégal n’a pas communiqué d’avantage sur la nature de la blessure de l’attaquant marseillais. Les Lions de la Téranga disputeront leur prochain match mardi, face au Bénin, au Stade de la Licorne d’Amiens.

