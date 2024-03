Ex-OM: Cissé attristé par l’état de santé de Gerets

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2006 et 2009, Djibril Cissé a rendu visite à Eric Gerets. Le Français a été touché de voir son ancien entraîneur si affaibli.

Dans un entretien accordé à la Dernière Heure, Djibril Cissé a confié avoir rendu visite à Eric Gerets, son ancien entraîneur à l’OM. L’ex-international français (41 sélections) a été marqué par son état de santé : « Oui, nous nous sommes vus. J’étais très heureux de le voir. C’était inattendu, pour moi et pour lui. Il y avait beaucoup d’émotion, a livré Cissé. Il sait que j’ai quitté Marseille parce qu’il m’a mis un peu trop sur le banc, mais je ne lui en veux absolument pas. Et ça m’a vraiment fait mal au cœur de le voir comme ça. Je veux me souvenir du Marseillais Eric Gerets, qui n’avait pas peur de s’approcher des joueurs et de dire ce qu’il avait à dire. Il savait faire un câlin quand il en avait besoin, mais aussi hurler quand il le ressentait. C’est l’image que j’ai de lui. Je ne garde que les bons moments », a-t-il ajouté.

Gerets très affaibli

Pensée très forte pour Eric Gerets qui vit des moments difficiles.

Pour rappel, Gerets a été victime d’une hémorragie cérébrale, lorsqu’il était au Qatar en 2012. « Je peine à rester en équilibre et je tombe plusieurs fois par jour. J’ai l’impression que ça empire, avait affirmé l’homme de 69 ans. Le plus dur, c’est le corps qui ne suit plus. Je peine à rester en équilibre et je tombe plusieurs fois par jour. Quand je me casse la figure une dixième fois dans la journée, je me demande ce que je fous là. Mais je vis encore. »

