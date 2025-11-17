OM : Un calendrier infernal avant la trêve hivernale – six matchs qui peuvent tout changer

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre l’un des passages les plus intenses de sa saison. D’ici la trêve de Noël, les Marseillais enchaîneront six matchs en 24 jours, entre Ligue 1 et compétition européenne. Un sprint décisif pour les ambitions de Roberto De Zerbi.

Un mois de novembre déjà décisif

La reprise est immédiate et musclée : l’OM se rendra à Nice dès le 21 novembre, un derby toujours incandescent.

Quatre jours plus tard, le Vélodrome vibrera pour un match européen crucial face à Newcastle United.

Le mois se terminera par la réception de Toulouse, match important pour rester dans le haut du classement.

Un début décembre sous haute pression

Décembre commencera par un déplacement compliqué sur le terrain du LOSC, avant un voyage périlleux en Belgique contre l’Union Saint-Gilloise, match clé de la phase européenne.

Enfin, l’OM bouclera 2025 avec un choc au Vélodrome face à Monaco, une confrontation directe qui pourrait peser lourd avant la trêve.

Après ces six rencontres, l’OM entrera en pause hivernale, avec une reprise attendue début janvier 2026. L’occasion de souffler avant une seconde partie de saison qui s’annonce tout aussi exigeante.

📅 Calendrier complet de l’OM jusqu’à la trêve

Vendredi 21 novembre, 20h45

➡️ Ligue 1 (J13) : OGC Nice – OM

Lieu : Allianz Riviera

Mardi 25 novembre, 21h00

➡️ Europe (J5) : OM – Newcastle United

Lieu : Orange Vélodrome

Samedi 29 novembre, 21h05

➡️ Ligue 1 (J14) : OM – Toulouse FC

Lieu : Orange Vélodrome

Vendredi 5 décembre, 21h00

➡️ Ligue 1 (J15) : LOSC Lille – OM

Lieu : Stade Pierre-Mauroy

Mardi 9 décembre, 21h00

➡️ Europe (J6) : Union Saint-Gilloise – OM

Lieu : Belgique

Dimanche 14 décembre, 20h45

➡️ Ligue 1 (J16) : OM – AS Monaco

Lieu : Orange Vélodrome