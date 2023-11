OM : Un choix fort de Gattuso en attaque face à Strasbourg?

L’OM lance une série de plusieurs matchs après la trêve internationale et ça commence ce samedi soir face à Strasbourg. L’Equipe affirme que Gattuso pourrait tenter quelque chose en attaque !

L’Olympique de Marseille se déplace ce samedi soir à Strasbourg pour y affronter le RCSA. Pour cette rencontre en Alsace, Gennaro Gattuso devrait innover dans son onze, surtout en attaque. L’Equipe explique ce samedi que le coach italien envisage de titulariser Aubameyang. Le Gabonais devrait en revanche être positionné sur un côté plutôt que dans l’axe comme à son habitude.

« On avait peu de joueurs à disposition ces derniers jours mais avec Correa, Vitinha, Aubameyang on a fait des exercices en plus comment attaquer l’espace, combiner, marquer, expliquait le coach Gattuso en conférence de presse. Ce sont des raisons différentes et ça ne concerne pas seulement les attaquants, mais aussi toute la phase offensive et l’utilisation du ballon. Il faut croire en nos forces, avoir la conviction qu’on peut marquer, créer des occasions, marquer des buts simples et il arrivera un moment où on marquera. Mais il faut garder son calme parce que l’excitation ne nous aidera pas. »

Evidemment qu’il faudra renforcer l’effectif

Gennaro Gattuso ne cache pas la nécessité de recruter en janvier prochain, d’autant que plusieurs joueurs de l’OM vont participer à la CAN. « C’est une question assez simple, pendant la CAN on va perdre 5 à 6 joueurs donc l’effectif sera réduit à 18 joueurs, donc évidemment qu’il faudra renforcer l’effectif. Moi je ne demande jamais de noms précisément, je demande en fonction de critères fonctionnels, ce sont des personnes plus compétentes qui s’occupent de ça ensuite en fonction du prix. On verra les profils et le nombre, on aura besoin de renforts. Moi je me concentre sur le match de demain.