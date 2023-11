OM: « Aubameyang, ce déclic il va falloir qu’il arrive avant Noël sinon… »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Toujours en difficulté dans le jeu, Pierre-Emerick Aubameyang n’a marqué qu’un seul but en Ligue 1. La recrue star a bien du mal à retrouver son niveau et à surtout marquer des buts.

Dans le podcast After Marseille, le journaliste Florent Germain a donné son sentiment sur le cas Aubameyang. La direction de l’OM veut encore y croire. « Aubameyang garde confiance, c’est lié à son expérience et son passé. Il est animé par l’espoir de retrouver son niveau. On a vu à l’entrainement qu’il se donne à 100%, qu’il garde sa pointe de vitesse, il est devant dans les ateliers sur 20 à 30 mètres. Est ce que la répétition des efforts est plus compliquée, je pense que oui à 34 ans. J’ai le sentiment qu’il y croit et que le coach Gattuso croit à un déclic. Cela fait 3 à 4 mois et ce déclic il va falloir qu’il arrive avant Noël sinon cela va être compliqué. »

Sur Prime, Benoit Cheyrou revient sur les sifflets adressés par les supporters marseillais à l’encontre d’Aubameyang face au LOSC, il tente d’expliquer ses débuts difficiles. « Aubameyang était à son avantage en Coupe d’Europe, il y avait aussi plus d’espaces pour lui par rapport à son jeu. On l’a vu sur un action ou il manque encore de puissance au contact. Il est attendu, connu en Ligue 1 pour cette prise de profondeur. Il ne manque pas grand chose à un attaquant pour retrouver la réussite, il a été meilleur buteur en Allemagne, en Angleterre. Ce n’est pas rien. Il y a une exigence et une attente très important au Vélodrome. »

Dans Téléfoot, l’ancien milieu de terrain Rio Mavuba a évoqué les débuts de Pierre-Emerick Aubameyang avec l’OM : « Il sort d’une saison compliquée à Chelsea, même en termes de statistiques. Et aujourd’hui, il est moins rapide au niveau de sa vitesse et dépend plus du collectif. Le collectif de l’OM n’est pas bien huilé aujourd’hui pour qu’il puisse s’exprimer. C’est dur qu’on cristallise tout sur lui, mais c’est la star, c’est Aubameyang. Donc on attend plus de lui ».

Au terme d’une rencontre peu emballante, l’OM a concédé le match nul (0-0) face à Lille ce samedi lors de la 11e journée de Ligue 1. Dans l’After Foot, Stéphane Guy a avoué ne prendre aucun plaisir devant les matchs des Olympiens, en pointant du doigt Pierre-Emerick Aubameyang.

« Il n’y a pas de plaisir à voir jouer cette équipe, a déploré le consultant. Le public ne s’y trompe pas. Les supporters de l’OM, parfois à juste titre, provoquent beaucoup de débats en ce moment mais ils ont cette capacité à vivre le football avec pertinence et bien juger ce qu’ils voient. Lorsque le public siffle Pau Lopez et Pierre-Emerick Aubameyang, il est dans le vrai. Il y a un soucis Aubameyang. Au-delà de l’impact statistique, le nombre d’actions offensives avortées par son absence d’appel, de mouvement, ses fautes techniques, c’est affligeant. Il faut toujours mettre en rapport le salaire et la performance. On ne peut pas dire que ce joueur a besoin de s’adapter, il connaît la Ligue 1 par cœur. Il a un énorme vécu. Le problème n’est pas là. Il est tout simplement sous-performant, a ajouté Stéphane Guy.