OM : Un consultant en remet une couche sur Longoria !

L’Olympique de Marseille est-il en train de basculer dans une guerre ouverte contre l’arbitrage ? Depuis plusieurs semaines, les décisions des officiels sont pointées du doigt par le club phocéen, et la dernière défaite à Auxerre (3-0) n’a fait qu’amplifier le sentiment d’injustice. Entre l’expulsion controversée de Derek Cornelius et un penalty non sifflé en première période, les Marseillais ont crié au scandale. Pablo Longoria, particulièrement remonté, n’a pas hésité à qualifier ces décisions de « corruption ». Des mots qui lui ont valu une lourde suspension de 15 matchs. Pour l’ancien gardien et consultant Lionel Charbonnier, les torts sont avant tout du côté des joueurs et de leur président…

Ainsi, si les supporters et certains observateurs dénoncent des erreurs répétées, d’autres, comme l’ancien international français Lionel Charbonnier (1 sélection) estiment que l’OM ferait mieux de se concentrer sur ses performances plutôt que de chercher des excuses.

« C’est eux qui ont été mauvais ! »

En effet, à l’occasion de l’ « After Foot » diffusé sur RMC ce vendredi soir, l’ancien portier auxerrois a remis une couche sur les propos polémiques de Longoria tout en évoquant la grande part de responsabilité des joueurs dans la déroute subie en terre auxerroise (3 – 0) :

« Les Marseillais se sont trop focalisés, pour moi, vu de l’extérieur, sur les erreurs d’arbitrage à Marseille. On parlait que des arbitres le complot le machin le truc et ils ne se sont plus recentrés sur leur propre jeu et je le regrette. Moi, je trouve que dans ce management là, c’est pas spécial aux Marseillais, mais il y a beaucoup de managers qui se servent des arbitres comme fusibles pour protéger un petit peu dans leur management et leur groupe. C’est-à-dire que là le match, honnêtement, s’il y a eu des mauvais sur le match, sur le terrain, contre Auxerre, c’est pas l’arbitre c’est les joueurs il y a 4, 5 joueurs qui sont passés complètement à travers. En disant non, non, mais les gars, c’est l’arbitre, on s’est fait voler tout ça, je me mets pas dans mon management les joueurs à dos et je les mets pas devant leurs quatre vérités parce que ça pourrait les mettre mal (…) Moi je trouve que ça a été une erreur qui et ils sont sortis de leur match ! »

a lire aussi : Ex OM (Clauss) : « Je n’ai jamais eu cet entretient… »