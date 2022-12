OM : Un coup dur pour Tudor pour le match face à Toulouse !

Alors que plusieurs absences côté Toulouse semblaient faire les affaires de l’Olympique de Marseille, il semblerait qu’un joueur soit de retour !

L’Olympique de Marseille reprend du service jeudi prochain avec un match face à Toulouse au Stade Vélodrome ! Une belle opposition hivernale après une grosse coupure à cause de la Coupe du Monde. Ces derniers jours, plusieurs médias affirmaient que Toulouse avait de nombreux absents.

Sylla de retour pour les Toulousains

Seulement, ce samedi 24 décembre, un cadeau de Noël est arrivé pour Montanier ! D’après les informations partagées par le site LesViolets.com, spécialisé dans l’actualité du club toulousain, Issiaga Sylla sera bel et bien de retour pour le match au Vélodrome pour la 16e journée !

« En effet, l’international guinéen était malade mardi contre Montpellier, lors du dernier match amical de décembre (défaite 2-1). Selon nos informations, Sylla est désormais de retour à l’entraînement et participe tout à fait normalement aux séances. Montanier l’utilise au poste de latéral droit puisque, pour rappel, Mikkel Desler s’est fait opérer d’une pubalgie et observe actuellement une phase de convalescence. Kevin Keben, lui, a rechuté contre le MHSC après s’être blessé à une cuisse face à Rennes. » Source : LesViolets.Com (24/12/22)

On réclame tous d’avoir Payet – Sanchez – Dieng en trio d’attaquant —

L’Olympique de Marseille sera de retour face à Toulouse en Ligue 1 dans quelques jours pour la reprise du championnat ! Lors de cette grosse trêve liée à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les Marseillais en ont profité pour jouer deux matchs amicaux face à Sassuolo et Nîmes. Durant ces deux rencontres, Dimitri Payet a trouvé le chemin des filets. Pour Benjamin Courmes, cela suffit à penser qu’il sera l’un des joueurs phares de la deuxième partie de la saison marseillaise !

« But de Payet face à Nîmes ! Il sera l’homme de cette seconde partie de championnat, je l’annonce. Comment ça il n’a plus de concurrence? On parlait de Dieng, il peut très bien faire descendre Sanchez et mettre Dieng en numéro 9. Ünder aussi, Guendouzi… Déjà ils vont certainement recruter. On réclame tous d’avoir Payet – Sanchez – Dieng en trio d’attaquant. » Benjamin Courmes – Source : Football Club de Marseille (19/12/22)

« Tu veux que je te dise un truc? Payet a tellement été bon dans les matchs de préparation que l’OM va se dire : on fait confiance à Payet, on ne recrute personne. Vous verrez ! Faire venir un joueur offensif dans le rôle d’Harit, on sait que c’est très cher. Tous les joueurs offensifs sont les joueurs les plus chers. Maintenant, vu que je pense que l’on n’aura pas les moyens d’avoir un joueur de talent à un tarif réduit, la seule chose qu’il peut se passer, c’est de se faire prêter un joueur qui a du talent mais qui ne joue pas dans un autre club ou qui est en embrouille » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (19/12/22)

