Longoria explique ce choix mercato, ESPN confirme pour Endrick et le HAC ça vaut quoi… Les 3 infos du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 16 octobre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Longoria, un choix stratégique : 50M€ sur un jeune ou Auba pour rien ?

Le mercato estival 2025 de l’Olympique de Marseille a réservé une surprise de taille : le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. À 36 ans, l’attaquant gabonais a retrouvé le club phocéen pour concurrencer Amine Gouiri à la pointe de l’attaque. Un choix que Pablo Longoria a justifié dans un long entretien accordé au podcast Business of Sport.

« C’est une conversation stratégique que nous avons eue cet été », a expliqué le président marseillais. « Avec Aubameyang, la question est la suivante : préférez-vous investir, je ne sais pas, cinquante millions d’euros pour un attaquant de 23 ans, ou préférez-vous avoir Aubameyang et son niveau gratuitement ? »

Ce raisonnement illustre la volonté de Longoria d’opter pour la valeur sportive immédiate plutôt que pour un pari à long terme. Après une saison convaincante en Arabie saoudite, Aubameyang s’est présenté comme une option fiable et expérimentée pour encadrer la jeunesse marseillaise.

L’expérience au service de la performance collective

Pablo Longoria a également souligné l’importance de la connaissance du club et de l’environnement phocéen par l’ancien joueur : « Il connaît le club, c’est un joueur qui était également très en forme en Arabie saoudite. Je préfère donc bénéficier de ses performances sportives plutôt que de prendre un risque avec un joueur qui doit s’adapter. »

Ce retour s’inscrit dans une logique d’équilibre au sein du groupe de Roberto De Zerbi, entre expérience et jeunesse. « Nous avons aussi Gouiri, qui est un joueur né en 2000, et Robinio Vaz, né en 2007, qui joue avec eux. À l’heure actuelle, Robinio Vaz est performant, peut-être parce qu’Aubameyang prend toute la pression et que Gouiri, qui a été très bon la saison dernière, réalise de bonnes performances pour nous en ce moment. »

Les premiers résultats confirment la pertinence de ce choix : Pierre-Emerick Aubameyang affiche déjà 4 buts et 3 passes décisives en 7 apparitions, toutes compétitions confondues. En retrouvant la dynamique du Vélodrome, le Gabonais incarne le symbole d’un mercato réfléchi, où l’expérience sert de levier à la performance collective et à la montée en puissance des jeunes talents de l’OM.

ESPN confirme pour Endrick !

L’Olympique de Marseille garde un œil attentif sur Endrick, la jeune pépite brésilienne du Real Madrid, dont la situation sportive inquiète déjà en Espagne. Selon ESPN, plusieurs clubs européens, dont l’OM, étudient la possibilité de se positionner sur le dossier en vue du mercato hivernal.

Endrick en difficulté sous Xabi Alonso

Depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène, Endrick est devenu le seul joueur de champ à ne pas avoir disputé la moindre minute de jeu. Un constat alarmant pour un talent de seulement 19 ans, censé représenter l’avenir du Real Madrid. D’après le média américain, le club merengue devrait recevoir plusieurs offres dès janvier 2026, et l’Olympique de Marseille ferait partie des prétendants les plus attentifs à son évolution.

Sous la direction de Carlo Ancelotti, le Brésilien avait déjà connu une saison compliquée, malgré un total honorable de 37 matchs et 7 buts. Mais depuis le 18 mai dernier – lors d’un match face à Séville, dernière journée de la saison 2024/25 de Liga –, il n’a plus foulé les pelouses espagnoles. La situation semble désormais bloquée.

L’OM à l’affût d’une opportunité

Toujours à la recherche de jeunes talents offensifs capables de s’intégrer dans le projet de Roberto De Zerbi, l’OM pourrait voir en Endrick une opportunité de marché. Le club phocéen, déjà réputé pour relancer de jeunes joueurs prometteurs, surveille de près la tournure des événements à Madrid.

Selon les informations d’ESPN, Endrick et son entourage préfèrent toutefois ne pas se précipiter : « La question ne devrait pas être abordée pour le moment, car il s’agit d’une décision qui implique de nombreux facteurs dans la vie et la carrière d’un athlète comme lui », rapporte le média. Les prochaines semaines, marquées par le retour des compétitions après la trêve internationale, seront déterminantes pour l’avenir du jeune attaquant.

Si la situation venait à se prolonger, Marseille pourrait bien tenter sa chance cet hiver. Si tel est le cas, reste à savoir cela entrainera un départ en prêt d’un des attaquants du club olympien ?

Le HAC, ça vaut quoi ?

Avant la reprise de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille reçoit ce samedi soir le HAC dans le cadre de la 8e journée. Après une première partie de saison 2025-2026 difficile, les hommes de Didier Digard espèrent trouver un second souffle. Actuellement 14es du classement (1 victoire, 3 nuls, 3 défaites), les Havrais restent sur un nul encourageant face à Rennes (2-2) avant la trêve internationale.

Une équipe profondément remaniée

Le mercato 2025 du HAC a été marqué par un renouvellement massif de l’effectif. Le club normand a misé sur des arrivées libres à forte rotation : Felix Mambimbi, Mory Diaw, Thomas Delaine ou encore Ayumu Seko sont venus renforcer les rangs. Deux prêts offensifs, ceux de Reda Khadra (Reims) et Damian Pizzaro (Udinese), viennent compléter le secteur offensif. Côté départs, le club a perdu plusieurs cadres, notamment Daler Kuzyaev, Arthur Desmas, André Ayew, Josué Casimir ou encore Aliou Thiaré.

Ce grand remaniement explique en partie le début de saison poussif des Havrais. Le collectif de Digard peine encore à trouver ses repères, notamment défensivement, avec 10 buts encaissés en 7 matchs. L’animation offensive repose principalement sur Ibrahim Soumaré, auteur de 3 buts, et Rassoul Ndiaye, souvent impliqué dans les phases de transition.

Un style de jeu encore en rodage

Sous les ordres de Didier Digard, le Havre évolue généralement en 4-5-1, un système compact basé sur la solidité du bloc et la projection rapide vers l’avant. Si la défense, menée par le capitaine Arouna Sangante, manque encore de constance, le milieu de terrain avec Ndiaye, Kechta et Seko affiche une belle activité. En revanche, le manque d’efficacité de Samatta, seul en pointe, reste un problème récurrent.

Le HAC veut désormais concentrer toutes ses forces sur le championnat. La déplacement dans un Vélodorme bouillant face à l’OM s’annonce comme un test majeur pour évaluer les progrès du groupe. Une victoire permettrait aux Normands de reprendre confiance et de se donner de l’air au classement, tandis que les Marseillais viseront un succès pour rester sur le podium.

Ce duel entre une équipe en quête de repères et un OM ambitieux promet un affrontement tactique intéressant !