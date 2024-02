OM : Un grand retour, 7 absents dans le groupe face au Shakhtar Donetsk !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM va affronter ce soir le Shakhtar Donetsk dans le cadre du barrage retour de Ligue Europa à Hambourg. Jean Louis Gasset doit encore se passer de plusieurs éléments mais il peut compter sur le retour de Jordan Veretout !

Rongier, Nadir et Murillo sont blessés. Balerdi est suspendu pour ce match, de plus, Gueye, Onana et Garcia ne sont pas qualifiés pour cette compétition. Le nouveau coach de l’OM peut par contre compter sur les retours de Jordan Veretout et Pau Lopez. Seuls deux jeunes Simon et Soglo sont dans le groupe.

Veretout dans le groupe, Balerdi suspendu, Murillo encore trop juste !