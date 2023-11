OM : Un gros coup dur pour Lille avant son déplacement à Marseille !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

L’Olympique de Marseille reçoit Lille ce samedi soir au stade Vélodrome pour le match au sommet de la 12e journée de Ligue 1. Le LOSC ne pourra pas compter sur un de ses joueurs en forme ces dernières semaines.

En grande forme depuis le début de la saison, Bafodé Diakité s’est blessé. L’ancien toulousain souffre d’une fissure du péroné. Le footballeur franco-guinéen de 22 ans devrait ainsi être éloigné des terrains pour plusieurs semaines. Un gros coup dur pour le LOSC avant son déplacement à Marseille ce samedi en championnat.

A lire aussi : Concurrents OM – Rothen : »Je dis bon courage aux supporters lyonnais (…) c’est horrible ! »

❌ D’après les informations de @B_Quarez, Bafodé Diakité s’est blessé cette semaine et souffre d’une fissure au péroné. Une blessure qui l’éloignera des terrains ces prochaines semaines. pic.twitter.com/ETw2L59kaX — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) November 2, 2023

A lire aussi : OM : Gattuso confirme 4 à 5 absents et un gros retour face au LOSC

🎙️ Geoffrey Kondogbia : « 𝑳𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒆́𝒒𝒖𝒊𝒑𝒆 𝒕𝒓𝒆̀𝒔 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏. 𝑪’𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏 𝒈𝒓𝒐𝒔 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒐𝒖𝒔. 𝑶𝒏 𝒗𝒂 𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒆𝒓 𝒆𝒕 𝒃𝒊𝒆𝒏 𝒑𝒓𝒆́𝒑𝒂𝒓𝒆𝒓 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒏𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒆. » #OMLOSC Le replay… pic.twitter.com/M6A6ZGGy8B — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 2, 2023

A lire aussi : OM : Pierre Ménès très inquiet !

En conférence de presse ce jeudi, le milieu de terrai de l’OM, Geoffrey Kondogbia (30 ans) a évoqué le match OM – LOSC de ce samedi au stade vélodrome (21h) à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1.

« C’est une équipe avec de très bons joueurs, qui est très forte en transition, une équipe avec pas mal de joueurs qui se connaissent et qui évoluent ensemble depuis pas mal d’années. C’est un gros match pour nous, on va les préparer comme tous les autres matchs et on va essayer de les analyser », a expliqué le milieu de terrain de l’OM comme le rapporte RMC Sport.