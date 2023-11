Concurrents OM – Rothen : »Je dis bon courage aux supporters lyonnais (…) c’est horrible ! »

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Dernier de Ligue 1, Lyon est en pleine crise à tous les étages du club. Dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Jérôme Rothen a commenté le gros coup de gueule de John Textor après la défaite d’un autre de ses clubs, Botafogo, au Brésil. l’ancien joueur du PSG ne manque pas l’occasion de tacler sévèrement l’homme d’affaires américain.

La semaine a été agitée à Lyon suite au déplacement à Marseille où le match a été annulé à cause d’incidents intervenus autour du stade avant la rencontre. John Textor, propriétaire américain de l’OL, a également fait parler de lui, cette fois du côté de son autre club, Botafogo. Après la défaite du club brésilien contre Palmeiras en toute fin de match (3-4), Textor a littéralement pété les plombs plombs en accusant ouvertement de corruption et en réclamant la démission du patron du football brésilien en direct à la télévision sur le bord du terrain.

Textor est complètement dépassé et ça se voit dans sa communication

Ce jeudi dans « Rothen s’enflamme » sur RMC, Jérôme Rothen a vivement critiqué le propriétaire de l’OL :

« Faire le buzz comme il l’a fait, ce n’est pas du tout sa place. Cela montre son incompétence dans le football. Ce monsieur a beau être très fortuné, il ne connaît pas le foot. Cela lui permet d’acheter des clubs, mais c’est à mon grand désarroi. L’aspect financier est important, OK, il n’y a pas de souci. Par contre moi je veux des gens passionnés et connaisseurs. Et je suis désolé, mais Textor montre tout le contraire. Ce qu’il fait après une défaite de son équipe brésilienne de Botafogo, c’est inadmissible,« a ainsi expliqué l’ancien joueur du PSG avant d’en remettre une couche : « C’est juste parce qu’il a mis son argent dans le club et qu’il a envie d’avoir des résultats, c’est du business avant tout. À Lyon c’est du business, sauf que son argent menace de partir en fumée car le club part en vrille. Il est complètement dépassé et ça se voit dans sa communication. Lyon vit des moments très compliqués mais avec ce monsieur-là, je dis bon courage. Tous ceux qui ont porté Lyon par le passé, les supporters, c’est horrible pour eux d’avoir un personnage qui montre si peu d’importance au club. »

