OM : Un joueur de plus (et non des moindres) s’est chauffé avec Tudor ?

Igor Tudor n’est clairement pas Jorge Sampaoli. Ni dans sa tactique ni dans son management. Depuis le début de la préparation, ça a chauffé à plusieurs reprises entre le nouveau coach et ses joueurs. Après Gerson et Amavi, c’est apparemment Matteo Guendouzi qui aurait eu une vive altercation avec le Croate…

En effet selon L’Équipe, à la mi-temps du match amical face au Milan AC (0-2), le ton serait monté dans le vestiaire entre Guendouzi et Tudor. À noter d’ailleurs que l’international français serait alors parti à la douche sans réapparaitre sur le terrain en seconde période.

C’est cet accrochage qui aurait décidé Pablo Longoria à appeler cette réunion avec ses joueurs deux jours plus tard (le mardi). Le président olympien aurait d’ailleurs peu apprécié que ce soit Guendouzi au centre des débats étant donné qu’il estime être pour beaucoup dans son retour au premier plan.

En espérant qu’avec le début de la compétition officielle, les choses rentrent dans l’ordre… et partent enfin dans le bon sens !

LA MISE AU POINT DE PAYET SUR LA RÉUNION

« »Le groupe travaille travaille bien en tout cas. On travaille très dur. Mais oui, on a la même ambiance que l’année dernière. Tout va bien. (…) Dimitri Payet n’a jamais demandé à voir le président. Il n’y a pas de réunion demandée, ni de ma part, ni d’aucun joueur. Pablo Longoria est venu nous voir pour faire le point sur la préparation, ce qu’il attendait de nous et les objectifs de la saison. Je sais que Dimitri Payet fait vendre. On a essayé de nous déstabiliser, mais tout est clair en interne. » Dimitri Payet – Conférence de presse (05/08/2022)

