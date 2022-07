OM : « Gerson voulait prendre ses affaires et partir ! « 

Comme révélé par La Provence après le match nul entre l’OM et le Betis Séville (1-1), ça a chauffé cette semaine entre l’international brésilien de l’OM et son entraîneur Igor Tudor. Si tout est finalement rentré dans l’ordre l’incident est quand même allé assez loin…

Il y a eu une altercation hier à l’entraînement (à huis clos) entre Igor #Tudor et #Gerson. Un accrochage néanmoins sans conséquence. Le genre de chose qui arrive fréquemment dans le football.

Les joueurs de l’#OM sont en phase d’apprentissage des méthodes strictes du Croate. — Alexandre Jacquin (@AJac13) July 27, 2022

Le journal l’Equipe donne quelques détails supplémentaires sur cette brouille entre les deux hommes. La dispute est quand même allée assez loin. « Il voulait prendre ses affaires et partir » témoigne un joueur de l’OM dans les colonnes du quotidien sportif qui révèle également que Gerson a même quitté un temps la résidence des joueurs sans prévenir personne. Il a fallu l’intervention de certaines personnes de la direction pour que l’international brésilien décide de revenir. Une réunion de crise a ainsi été organisée entre les membres du staff, le joueur et la direction. La situation s’est dès lors apaisée et les deux hommes ont même partagé un barbecue avec le reste de l’équipe.

Que s’est-il réellement passé ? On ne le sait pas vraiment. Le père de Gerson tente en tout cas de relativiser cette incident : « Il y a eu un désaccord, une sorte de malentendu entre Gerson et le coach, mais ce n’est pas grand-chose. Il ne faut pas gonfler cette histoire ou en faire une polémique..», a-t-il déclaré au journal l’Equipe pour calmer le jeu.

Gerson a lui aussi voulu mettre un terme à cette histoire en communicant sur son compte Twitter : « Tous ensemble, pensons au bien de l’OM. Nous continuons à travailler pour grandir, évoluer et faire une belle saison. Et ensemble on ira chercher les victoires »

pour grandir, évoluer et faire une belle saison. Et ensemble on irá chercher lês victoires Allons ensemble à la recherche de réalisations. 💪🏼🤝🏼 https://t.co/TmZR9cVe7v — Gerson Santos (@GersonSantos08) July 28, 2022

