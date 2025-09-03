OM : Un mercato en deux temps… Avec un emballement après l’affaire Rabiot !

L’Olympique de Marseille a encore une fois fait parler de lui lors du mercato estival 2025. Annoncé sous le signe de la stabilité par Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, ce marché s’est finalement transformé en un tourbillon d’arrivées et de départs, accéléré par la défaite inaugurale à Rennes et l’affaire Adrien Rabiot. Avec douze recrues, un record égalé dans l’histoire du club, l’OM a confirmé sa réputation d’acteur bouillonnant du marché des transferts.

Au printemps dernier, le président Pablo Longoria insistait sur une ligne claire : « On va continuer de faire les choses de manière ambitieuse, mais avec la tête ». L’Espagnol évoquait la nécessité d’éviter les excès financiers et de construire un projet durable autour de Roberto De Zerbi, censé incarner une idée de continuité et de développement des talents.

Des intentions de stabilité, une nouvelle frénésie…

Mais les actes ont rapidement contredit les discours. Avec plus de 100 millions d’euros investis, l’OM a bouclé le transfert le plus cher de son histoire (Igor Paixao pour 35 M€, bonus compris), attiré des salaires supérieurs à 4 M€ nets par an comme ceux de Nayef Aguerd et Benjamin Pavard, et multiplié les pistes, parfois jusqu’à l’irrationnel.

La défaite à Rennes (1-0) et l’onde de choc provoquée par l’affaire Rabiot ont accentué l’urgence. Comme le décrit ce matin le journal l’Équipe, la direction a relancé des dossiers en sommeil (Hamed Junior Traoré), accéléré sur des opportunités (Arthur Vermeeren, Matt O’Riley) et conclu six signatures dans la dernière semaine, dont quatre dans les vingt-quatre dernières heures, une première dans l’histoire olympienne.

Un mercato à double vitesse

Dans un premier temps, l’OM avait agi avec méthode. Aguerd, Angel Gomes ou encore Facundo Medina faisaient partie de plans établis dès le printemps. De Zerbi a validé le profil polyvalent de Timothy Weah, tandis que les signatures libres de CJ Egan-Riley et de Pierre-Emerick Aubameyang illustraient une approche pragmatique.

Mais l’emballement d’août a révélé les failles d’un effectif encore en construction. L’arrivée de trois défenseurs centraux d’expérience (Pavard, Aguerd, Medina) met désormais sous pression Leonardo Balerdi, pourtant présenté comme pilier il y a quelques semaines.

Sur les 53 recrues arrivées depuis 2021, 55 % n’ont pas disputé de seconde saison en Provence

La stratégie assumée par Longoria et Mehdi Benatia reste claire : multiplier les mouvements, quitte à donner l’image d’un « hall d’aéroport ». Sur les 53 recrues arrivées depuis 2021, 55 % n’ont pas disputé de seconde saison en Provence. Reste à savoir si cette frénésie 2025 permettra à l’OM de franchir un cap en Ligue des champions et de consolider un projet encore fragile.