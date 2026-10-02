OM : Un minot marseillais brille en sélection !

Antoine Valero continue de se montrer avec l’équipe de France U19. L’attaquant de l’OM a inscrit son premier but dans cette catégorie face à la Turquie et s’est également illustré dans le jeu offensif des Bleuets. Une nouvelle performance intéressante pour un joueur dont l’avenir à Marseille reste suivi de près.

Premier but avec les U19

Âgé de 18 ans, Antoine Valero a ouvert son compteur avec l’équipe de France U19 lors de la victoire face à la Turquie, dernier match du tournoi amical disputé en Croatie.

Le jeune attaquant de l’OM a transformé un penalty obtenu par Rémi Himbert. Il compte désormais trois sélections avec les U19, après avoir déjà inscrit 7 buts en 13 matches avec les U18.

Valero poursuit donc sa progression avec les sélections de jeunes, alors que son avenir à l’OM reste l’un des dossiers importants du centre de formation.

Un profil qui continue de marquer des points

Cette nouvelle prestation arrive dans un contexte particulier. Selon La Provence, Valero souhaite toujours signer son premier contrat professionnel avec l’OM, malgré plusieurs intérêts en France et à l’étranger.

Le joueur de 18 ans est notamment suivi par Lens, tandis que le Betis Séville et Nottingham Forest ont également été cités parmi les clubs attentifs à son évolution.

A lire aussi : FCM avait déjà détaillé la situation de Valero et sa volonté de poursuivre son aventure à Marseille.

Les Bleuets encore perfectibles

Malgré la victoire, le sélectionneur Jean-Luc Vannuchi a regretté le manque d’efficacité de son équipe dans les zones décisives.

« On n’est pas suffisamment “tueurs” ou opportunistes devant le but. »

Les U19 français se retrouveront à la mi-novembre pour débuter les qualifications à l’Euro 2027 face à la Norvège, l’Irlande et la Grèce.

Pour Valero, l’objectif est clair : continuer à marquer des points avec les Bleuets tout en se rapprochant progressivement du groupe professionnel de l’OM.