OM : Un nouveau coup dur pour le Stade Brestois…

Avant son déplacement au Vélodrome ce dimanche, Brest devra composer sans plusieurs joueurs clés. De quoi offrir un léger avantage à l’Olympique de Marseille dans un match capital pour la course à l’Europe.

La dynamique de Brest en Ligue 1 a été freinée ce week-end, et ce n’est pas seulement à cause du résultat. Le gardien Marco Bizot, titulaire indiscutable cette saison, et le défenseur Abdoulaye Ndiaye seront suspendus pour le choc face à l’OM dimanche prochain.

Et les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là pour Éric Roy : l’attaquant Ludovic Ajorque, sorti sur blessure lors de la dernière journée, est incertain pour le déplacement à Marseille. Son état reste à évaluer, mais sa présence est d’ores et déjà compromise.

Brest devra faire sans deux piliers défensifs et peut-être son avant-centre. Un contexte qui pourrait peser lourd dans un match à très haute intensité au Vélodrome, où Marseille n’a plus droit à l’erreur. Côté marseillais, cette série d’absences brestoises pourrait représenter une opportunité à saisir, d’autant plus que les hommes de Roberto De Zerbi entameront le match sous pression mais avec leur destin en main.

🚨Abdoulaye Ndiaye et Marco Bizot seront suspendus contre l’OM le week-end prochain. Ludovic Ajorque est sorti sur blessure cet après-midi également. pic.twitter.com/vZLPzY3Ti5 — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 20, 2025

Une autre absence déjà confirmée vs Brest

Ce mercredi soir comme chaque semaine, la Commission de Discipline a publié son rapport concernant les décisions prises ! Après la fête organisée lors du match face à Toulouse au Vélodrome, les Fanatics sont évidemment suspendus… La prise d’effet est pour la rencontre face à Brest et non pas contre Montpellier ce week-end.

A LIRE AUSSI : OM : “Mbappe a le syndrome JPP” d’après Moscato !