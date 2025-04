OM : “Mbappe a le syndrome JPP” d’après Moscato !

Sur RMC, Vincent Moscato a lancé une petite bombe en évoquant l’attitude de Kylian Mbappé, désormais joueur du Real Madrid. Pour lui, la star française aurait envie de voir son ancien club, le PSG, échouer en Ligue des Champions.

“Il a le syndrome JPP et il doit le sentir. Lui ne souhaite qu’un truc : que le PSG passe à la trapinette.” Moscato fait ici référence à Jean-Pierre Papin, ex-idole de l’OM, qui avait quitté le club en pleine gloire pour l’AC Milan. Une comparaison directe avec Mbappé, qui a quitté Paris pour le Real Madrid après une longue saga et une relation compliquée avec le PSG.

Une tension toujours présente ?

Alors que le Real Madrid et Mbappé sont toujours en lice en Ligue des Champions, ces propos sous-entendent que l’attaquant ne serait pas insensible à une élimination rapide du PSG, son ancien club. Cette sortie relance aussi le débat sur la relation entre Mbappé et le PSG, et sur l’empreinte réelle qu’il aura laissée dans l’histoire du club de la capitale.

Vincent Moscato réclame une décision radicale aux dirigeants !

La situation est de plus en plus tendue à l’Olympique de Marseille. Alors que le club affichait récemment de grandes ambitions pour un retour en Ligue des champions, la dynamique a complètement chuté, laissant le club phocéen dans le doute. Ce malaise ne laisse pas indifférent, notamment dans les médias où les critiques fusent.

Dans son émission Super Moscato Show sur RMC, Vincent Moscato n’a pas hésité à s’attaquer directement à Roberto De Zerbi. Avec son franc-parler habituel, l’ancien rugbyman devenu animateur a expliqué que l’entraîneur italien ne pouvait plus continuer à Marseille : « De Zerbi va dégager, comment tu veux faire autrement ? », a-t-il lancé sans détour.

“Le jeu proposé est bidon” — Moscato

Pour Moscato, le constat est sans appel. Selon lui, avec l’effectif dont il dispose et une concurrence moins redoutable cette saison, De Zerbi aurait dû sécuriser la deuxième place bien plus tôt. « On pensait que c’était fait pour la deuxième place », a-t-il rappelé. L’animateur n’a pas manqué de critiquer le jeu proposé par le technicien italien : « Ce n’est pas l’homme de la situation. Le jeu qu’il propose n’est pas terrible. C’est bidon complet, il faut changer d’entraîneur », a-t-il ajouté.

Bien que l’avis de Moscato ne soit pas une analyse technique détaillée, il traduit l’opinion d’une partie du public marseillais, déçu par une saison qui semble s’éloigner de l’objectif initial de la Ligue des champions. Loin des discours diplomatiques, l’ex-rugbyman a exprimé son ras-le-bol face à une équipe qui, selon lui, « veut inventer le football », mais ne parvient pas à remporter ses matchs.

Alors que le club lutte pour une qualification européenne, l’avis de Vincent Moscato, parait bien radicale. et prématurée.. Les dirigeants marseillais veulent s’inscrire sur un projet de 3 ans avec le coach italien.

