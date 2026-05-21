OM : un nouveau départ confirmé !

Un nouveau changement se profile dans le staff médical de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de La Provence, le docteur Damien Monnot va quitter l’OM cet été, seulement un an après son arrivée en provenance de Lille. Un départ acté d’un commun accord pour des raisons personnelles.

Arrivé à l’été 2025 pour succéder à Kamel Mjid, le médecin n’aura finalement passé qu’une saison à la Commanderie. Cette nouvelle évolution confirme l’instabilité qui entoure le poste de médecin principal au sein de l’Olympique de Marseille ces dernières années.

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Un poste déjà fragilisé à l’OM

D’après La Provence, le départ de Damien Monnot ne serait lié ni à des tensions internes ni à une réorganisation sportive, mais à des raisons personnelles. Le quotidien régional précise qu’un accord a été trouvé entre les deux parties afin de mettre un terme à leur collaboration dès cet été.

Le médecin était arrivé à Marseille avec une solide expérience acquise au LOSC. Sa mission consistait notamment à stabiliser le suivi médical d’un effectif régulièrement touché par les blessures. Mais comme son prédécesseur Kamel Mjid, resté lui aussi seulement une saison en Provence, il n’aura pas réussi à s’inscrire dans la durée.

Une saison marquée par de nombreuses blessures

Le staff médical de l’OM a été particulièrement sollicité tout au long de la saison. Plusieurs joueurs importants de l’effectif olympien sont passés par l’infirmerie de la Commanderie, à commencer par Amine Gouiri, Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina, Nayef Aguerd ou encore Ismaël Traoré.

Dans un contexte où le club marseillais prépare déjà son mercato estival, ce départ montre que les changements ne concerneront pas uniquement l’effectif ou le banc de touche. Le secteur médical de l’Olympique de Marseille devra lui aussi être restructuré avant le début de la prochaine saison de Ligue 1.