OM : Un nouveau joueur blessé ?

L’international panaméen de l’OM, Amir Murillo, traverse une période délicate avec sa sélection. Habituel titulaire dans le couloir droit du Panama, le défenseur n’était même pas sur la feuille de match lors de la rencontre capitale face au Guatemala, un duel déterminant dans la course aux qualifications pour la Coupe du Monde (victoire 3-2 du Panama).

Selon les informations venues d’Amérique centrale, Murillo a ressenti une gêne suffisamment importante pour le contraindre à déclarer forfait pour ce match de très haute importance. Un coup dur pour la sélection panaméenne, qui comptait sur son expérience et sa capacité à apporter de la stabilité dans les moments sous tension.

Amir Murillo forfait avec le Panama contre le Guatemala, l’inquiétude grandit avant le Salvador

Le journaliste Pierre Gerbeaud, spécialiste du football sudaméricain, a confirmé la situation sur X, indiquant : « Gêné Amir Murillo est forfait pour ce soir. À voir s’il pourra être aligné face au Salvador. Sacrée perte pour le Panama. » Une déclaration qui résume bien l’incertitude actuelle autour de l’état physique du latéral marseillais.



L’absence de Murillo s’est d’autant plus ressentie que le match contre le Guatemala avait tout du rendez-vous de survie pour le Panama, déjà sous pression dans ces éliminatoires. Sans son défenseur droit, le sélectionneur a dû réorganiser son couloir, perdant un joueur capable d’apporter à la fois rigueur défensive et percussion dans les transitions.

Gêné Amir Murillo est forfait pour ce soir. À voir s’il pourra être aligné face au Salvador. Sacrée perte pour le Panama. — Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud) November 14, 2025

Désormais, toute l’attention se tourne vers mercredi prochain, date du déplacement décisif face au Salvador. Le Panama doit impérativement s’imposer pour garder le contrôle de son destin et se qualifier. La présence — ou non — d’Amir Murillo pourrait jouer un rôle majeur dans cette rencontre à enjeu maximal.

Du côté de l’OM, on observe évidemment la situation avec vigilance. Le club marseillais espère que la gêne ressentie n’est pas synonyme de blessure plus sérieuse, alors que la saison doit reprendre dans quelques jours. Une indisponibilité prolongée serait un vrai coup dur pour Roberto De Zerbi, qui compte sur son international panaméen dans la rotation défensive.

Pour l’heure, aucune communication supplémentaire n’a été faite par la sélection. Le suspense demeure quant à la capacité de Murillo à être aligné face au Salvador, dans un match où chaque détail pourrait compter.