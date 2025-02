OM : Un opérateur VAR supporter du PSG? La réponse de la société !

Après les révélations du média Massilia Zone, l’OM a réagit aux accusations concernant un opérateur VAR prétenduement supporter du PSG. La société Hawk Eye répond.

La Provence a interrogé ce samedi la société Hawk Eye sur la présence d’un opérateur VAR qui serait un supporter du PSG comme l’a affirmé le média indépendant Massilia Zone. L’entreprise se défend après la polémique qui a enflé ces dernières semaines.

« Les opérateurs VAR ne peuvent en aucun cas influencer l’issue d’un match. C’est l’arbitre central, aidé de ses assistants terrain et vidéo, qui dirige le jeu et prend les décisions en conséquence », a répondu la société auprès de La Provence.

Hawk Eye, l’entreprise en charge du VAR répond à l’OM : « Les opérateurs VAR ne peuvent en aucun cas influencer l’issue d’un match. C’est l’arbitre central, aidé de ses assistants terrain et vidéo, qui dirige le jeu et prend les décisions en conséquence. » (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/R3RVJtEd2a — Infos OM (@InfosOM_) February 22, 2025

Cet opérateur VAR, reconnu pour son engagement pro-PSG, afficherait ouvertement son parti pris sur les réseaux sociaux. Le média indépendant Massilia Zone a révélé que cet opérateur, présent lors de nombreux affrontements tendus entre OM et ses adversaires, notamment au Parc des Princes, exhibe régulièrement des photos en soutien au club parisien. De plus, ses déclarations et publications renforcent l’inquiétude quant à son impartialité. Le journaliste Daniel Riolo souligne l’importance de préserver la neutralité de l’assistance vidéo. L’OM demande le retrait de cet opérateur afin de garantir un arbitrage équitable et conforme aux exigences du football professionnel.

Un supporter du PSG publiquement anti-OM au centre de la VAR depuis le début de saison ?! THREAD. pic.twitter.com/UPWsgbrsu3 — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 16, 2025

Roberto De Zerbi a été interrogé sur la nomination de Monsieur Stinat pour le match AJA – OM, le coach n’est pas embêté par ce choix mais a part contre il est revenu sur la polémique autour de l’arbitre VAR : « Stinat désigné face à Auxerre ? Généralement, je ne sais même pas qui est l’arbitre. Je ne crois pas que les arbitres soient de mauvaise foi. J’espère qu’il fera un bon match et sera serein. Ce qui m’embête, c’est cette chose sur l’arbitre assistant vidéo du VAR. Si vous êtes supporter, vous êtes au stade. Le fait qu’un arbitre VAR soit un supporter du PSG, ça m’a énervé. On est tous égaux. Je n’ai jamais vu ça et c’est énervant pour nous et les supporters. Il faut en parler et éclaircir ce sujet. »

